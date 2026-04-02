إعادة جدولة حفلَي كريستينا أغيليرا وتاركان في أبوظبي.. اقرأوا التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أعلن منظمو الفعاليات في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن تحديثات مهمة تتعلق بالمواعيد الجديدة لاثنين من أبرز الحفلات الغنائية المنتظرة في “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس، حيث تم الكشف عن التواريخ الجديدة لحفل النجمة العالمية كريستينا أغيليرا والنجم التركي الشهير تاركان.

وفي التفاصيل، أكدت شركة “إيثارا” عبر حساباتها الرسمية تغيير موعد حفل أيقونة البوب العالمية كريستينا أغيليرا إلى يوم الجمعة، الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.

كما طمأن المنظمون الجمهور بأن جميع التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا ستظل صالحة للتاريخ الجديد، داعين حاملي التذاكر إلى التحقق من بريدهم الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل التنظيمية.

من جانبه، كشف تطبيق “بلاتينيوم ليست” عن الموعد المحدّث لحفل النجم التركي تاركان، والذي سيُقام يوم السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، في أول ظهور منتظر له في أبوظبي، حيث من المتوقع أن يقدم تجربة فنية مميزة لجمهوره في المنطقة.

وأوضح المنظمون أن التذاكر متاحة حاليًا عبر تطبيق “بلاتينيوم ليست” والموقع الرسمي، مشيرين إلى أن هذا الحفل سيشكّل محطة بارزة في مسيرة النجم الملقب بـ”أمير البوب التركي”.

وتُقام جميع العروض في الاتحاد أرينا – جزيرة ياس، مع التوصية بمتابعة الحسابات الرسمية للمنظمين للاطلاع على أي تحديثات إضافية تتعلق بمواعيد فتح الأبواب أو إجراءات الدخول.