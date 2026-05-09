قبل عرضه على “mbc شاهد”.. نجوم “حفرة جهنم” يتألقون في حفل إطلاق المسلسل

دبي - فريق التحرير: بحضور ملفت لنجوم ونجمات العمل، وحشد من أهل الصحافة والإعلام ونجوم الدراما والسينما في المملكة العربية السعودية، أقامت “مجموعة MBC” أمسية خاصة احتفت خلالها بإطلاق الدراما السعودية الجديدة “حفرة جهنم”، وهو من أعمال “MBC شاهد الأصلية” والذي يبدأ عرضه اليوم على “MBC شاهد”.

حضر الحفل أبطال العمل الذين قدموا جميعاً من جدة، للمشاركة بالحفل وهم خالد يسلم، خيرية أبو لبن، قصي خضر، فاطمة البنوي، ماجد الكعبي، مؤيد الثقفي، عبد الرحمن الدقل، فضلاً عن الكاتبة عائشة الهذلي، كما ضم الحفل كوكبة من النجوم.

تحوّل مكان الاحتفالية إلى موقع مستوحى من أجواء العمل الذي تعود أحداثه الافتراضية إلى عام ٢٠١٥ وما قبله، في زمن يسبق إزالة الأحياء العشوائية من مدينة جدة، حيث يجد محققان نفسيهما في مواجهة مصيرية مع الجريمة والفساد.

استُهلّت الأمسية التي أقيمت في مبنى مجموعة MBC في حي السفارات، بوصول الممثلين والمحتفلين إلى قاعة الاحتفال، حيث مرّوا على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام. بعدها دخل أهل الفن والإعلام والصحافة إلى القاعة، حيث رحّبت سهى الوعل بالحاضرين، داعية إلى مشاهدة الحلقة الأولى من العمل، الذي يبدأ عرضه اليوم الجمعة في الثامن من أيار/مايز الجاري على “MBC شاهد”.

تجدر الإشارة إلى أن العمل تم تصويره بالكامل في أحياء جدّة القديمة، وتولى تنفيذه المخرج أحمد أكساس.