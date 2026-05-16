مسلسل “حلم أشرف” ينهار فجأة… والجمهور في صدمة: هل يودّع الشاشة مبكرًا؟

دبي - فريق التحرير: أُعلن عن قرار مفاجئ يقضي بإنهاء مسلسل “حلم أشرف” مع عرض الحلقة ٤٧ كحلقة ختامية على شاشة قناة Kanal D، وسط جدل واسع حول أسباب هذا القرار.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن السبب الرئيسي وراء إيقاف العمل يعود إلى تعثر السيناريو وعدم تطوره بالشكل المطلوب، إلى جانب تراجع نسب المشاهدة في الفترة الأخيرة. كما أشارت تقارير إلى أن النجم تشاتاي أولوسوي لم يعد يرغب في الاستمرار بالمشروع، ما سرّع قرار الإنهاء.

وكان قد تم إبلاغ فريق العمل قبل أسابيع بوجود نية لإنتاج موسم ثالث، إلا أن هذا المخطط أُلغي بشكل مفاجئ. وكشفت الكواليس أن شركة الإنتاج كانت تأمل في الحصول على ضمان موسمَين إضافيَين من القناة، بواقع ٢٦ حلقة، إلا أن القناة اكتفت بضمان ١٣ حلقة فقط، ما زاد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين.

وفي بيان رسمي، وجّهت شركة الإنتاج TİMSB Productions رسالة شكر جاء فيها أنها “تشكر جميع الممثلين، وكتاب السيناريو، والمخرجين، وطاقم العمل خلف الكاميرا، بالإضافة إلى الجهة العارضة، والجمهور الذي دعم المسلسل منذ انطلاقه”.

وفي مفاجأة كبيرة للجمهور، شكّل خبر إنهاء المسلسل صدمة واسعة بين المتابعين، حيث عبّر كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من القرار، خاصة أن العمل كان يُعد من أبرز الإنتاجات الدرامية التركية في الفترة الأخيرة، ولم يتوقع أحد أن ينتهي بهذه السرعة ودون موسم ثالث كما كان مخططًا سابقًا.