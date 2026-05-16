بالفيديو: بين الدموع والسعفة الذهبية… جون ترافولتا يخطف الأضواء بإطلالة غير مألوفة في “كان”

دبي - فريق التحرير: أثار النجم الأميركي جون ترافولتا، البالغ من العمر ٧٢ عاماً، جدلاً واسعاً على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهر بإطلالة لافتة وغير مألوفة، ارتدى خلالها قبعة “بيريه” فرنسية، مع لحية مصبوغة بلون داكن، خلال حضوره عرض فيلم Karma برفقة ابنته إيلا بلو، البالغة من العمر ٢٦ عاماً. (http://www.instagram.com/p/DYXuUZNI8ke/)

وبدا بطل فيلم Grease مختلفاً إلى حدّ يصعب التعرف عليه، حيث نسّق إطلالته بنظارات ذهبية وملابس أنيقة أبرزت قوامه النحيف، فيما لفت الأنظار بسلسلة من الحركات المبالغ فيها أمام الكاميرات، من بينها إشارة “النصر” ورفع يديه بحماس لافت.

هذه الإطلالة الغريبة لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علّق عدد كبير من المتابعين من شكله الجديد، متسائلين: “من هذا؟”، فيما علّق آخرون على لون لحيته المصبوغ قائلين إن مظهره بدا غير مألوف لرجل في السبعينيات من عمره، بينما اعتبر البعض أنه خضع لتغييرات تجميلية جعلته يبدو أصغر سناً.

في المقابل، دافع آخرون عن إطلالته، مشيدين بجرأته وتجدده في الظهور، واصفين إياه بأنه ما زال يتمتع بحضور لافت رغم العمر.

لاحقاً، شهد الحفل لحظة مؤثرة لترافولتا، حيث بكى أثناء تسلمه جائزة السعفة الذهبية الفخرية (Palme d’Or) تقديراً لمسيرته الفنية، وذلك قبل العرض العالمي الأول لفيلمه الإخراجي الجديد Propeller One-Way Night Coach، والذي يشارك فيه ابنته إيلا.

وفي كلمته خلال التكريم، عبّر ترافولتا عن دهشته الكبيرة، قائلاً إن هذا التقدير يفوق توقعاته، مؤكداً امتنانه العميق لإدارة المهرجان، ومشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع قبول الفيلم بهذه الطريقة أو هذا الحجم من الاحتفاء.

وبحسب الملخص الرسمي للفيلم، تدور أحداث Propeller One-Way Night Coach حول شاب مولع بالطائرات ينطلق برفقة والدته في رحلة عبر البلاد باتجاه هوليوود، تتحول خلالها رحلة بسيطة إلى تجربة استثنائية تغير مجرى حياتهما.