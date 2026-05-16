بريتني سبيرز تردّ على اتهامات “النباح والسكّين” داخل مطعم في لوس انجلس…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: نفى ممثل الفنانة بريتني سبيرز الاتهامات التي طالتها بشأن تصرفها بشكل “غريب” داخل أحد مطاعم لوس أنجلوس، والتي تضمنت مزاعم بأنها كانت تنبح بصوت عالٍ وتلوّح بسكين بالقرب من الزبائن.

وأكد المتحدث باسم بريتني في بيان أن ما يتم تداوله “مبالغ فيه بالكامل”، موضحًا أنها كانت تستمتع بعشاء هادئ برفقة مساعدها الشخصي وحارسها الأمني.

وأشار المتحدث إلى أن بريتني كانت تروي فقط قصة عن كلبها الذي كان ينبح على الجيران، نافياً بشكل قاطع مزاعم تجولها داخل المطعم وهي تحمل سكينًا.

وأضاف: “لم تُعرّض أي شخص للخطر باستخدام السكين، كانت ببساطة تقطع شطيرة الهمبرغر الخاصة بها إلى نصفين”.

كما انتقد ممثل بريتني الهجوم المستمر عليها، معتبرًا أن ما يحدث يعيد إلى الأذهان الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام معها قبل ٢٠ عامًا، عندما حاولت تصويرها كشخصية سيئة.

ويأتي هذا الجدل بعد سنوات من خضوع بريتني لوصاية قانونية استمرت ١٣ عامًا، قبل أن تستعيد حريتها وتبدأ حياة جديدة وفق شروطها الخاصة.

وكانت بريتني قد تحدثت في مذكراتها “The Woman in Me” الصادرة عام ٢٠٢٣ عن الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها منذ مراهقتها، مشيرة إلى أن حلق شعرها عام ٢٠٠٧ كان بمثابة تمرد على التدخل المستمر في حياتها الشخصية.

يُذكر أن بريتني كانت قد مرت بفترة صعبة خلال طلاقها العلني من طليقها كيفن فيدرلاين، والد ابنَيها شون بريستون وجايدن جيمس.

وتأتي هذه الادعاءات بعد أشهر من الجدل الذي أثارته “سبيرز” إثر قيادتها السيارة تحت تأثير الكحول، في واقعة أعادت اسمها مجددًا إلى واجهة الأخبار والانتقادات.