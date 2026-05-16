تايلور سويفت وترافيس كيلسي يفاجئان الجميع بأسلوب غير تقليدي لدعوات الزفاف

دبي - فريق التحرير: ظهرت تايلور سويفت مجددًا بإطلالة بيضاء تشبه فساتين العروس خلال تواجدها في نيويورك، بالتزامن مع تقارير جديدة تكشف تفاصيل حول حفل زفافها المرتقب من ترافيس كيلسي.

وبحسب مصادر إعلامية، تعتمد تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي أسلوبًا غير تقليدي في توجيه الدعوات، إذ يتم التواصل مع الضيوف عبر مكالمات هاتفية بدل الدعوات الرسمية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سرية تفاصيل الحفل ومنع أي تسريبات.

كما لم يتم حتى الآن الكشف عن المكان أو الموعد الدقيق للحفل، حيث اكتفى الثنائي بإبلاغ المدعوين بضرورة إبقاء جدولهم مفتوحًا خلال فصل الصيف.

وتشير التقارير إلى أن بعض المدعوين طُلب منهم توقيع اتفاقيات سرية (NDA) لضمان أقصى درجات الخصوصية، وسط ترجيحات بأن يكون الحفل في مكان مغلق وفخم يشبه قاعة عرض أو متحف، مع استمرار التكتم الشديد حول التفاصيل النهائية.