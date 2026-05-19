فضيحة صادمة.. كوكايين مخبأ داخل ملابس علامة كيم كردشيان

دبي - فريق التحرير: كشفت السلطات البريطانية عن ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بقيمة تُقدّر بـ٨.٤ ملايين دولار كانت مخبأة داخل شحنة ملابس داخلية وملابس تعود لعلامة “Skims” الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان.

وبحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، فقد حُكم على سائق شاحنة بولندي يُدعى ياكوب يان كونكل (٤٠ عاماً) بالسجن لمدة ١٣ عاماً و٦ أشهر، بعد إدانته بتهريب المخدرات داخل شاحنته التي كانت تحمل ٢٨ منصة تحميل (Pallets) من منتجات “Skims” قادمة من هولندا.

وأوقفت قوات حرس الحدود السائق في ميناء هارويتش بمنطقة إسيكس في إنجلترا، أثناء وصوله على متن عبارة في سبتمبر الماضي، قبل أن تكشف عمليات الفحص بالأشعة السينية وجود مخدرات مخبأة داخل الشاحنة.

وأظهرت التحقيقات أن كونكل التقط خلال رحلته ٩٠ طرداً من الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي نحو ١٩٨ رطلاً، وقام بإخفائها داخل حجرة سرية معدلة في أبواب الشاحنة الخلفية.

وأكدت الجهات الرسمية أن شحنة “Skims” كانت شرعية بالكامل، ولا توجد أي صلة بين المُصدّر أو المستورد وبين عملية التهريب.

وفي البداية، أنكر كونكل علمه بوجود المخدرات، قبل أن يعترف لاحقاً بموافقته على تنفيذ عملية التهريب مقابل ٤٥٠٠ يورو (نحو ٥٢٧٦ دولاراً).

وقال مساعد مدير حرس الحدود جيسون ثورن في بيان: “هذه المخدرات تدمر الأرواح وتنشر البؤس في مجتمعاتنا”، مشيراً إلى أن ضبط هذه الكمية الكبيرة يُعد ضربة قوية للشبكات الإجرامية التي كانت ستجني ملايين الدولارات من الأرباح.

وأضاف: “نواصل العمل على مدار الساعة لحماية حدودنا وإبعاد هذه المخدرات الخطيرة عن شوارعنا”.