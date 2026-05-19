صدمة في تركيا: اسم ممثلة شهيرة يدخل على خط طلاق أركان كولتشاك نجم “ولي العهد”

دبي - فريق التحرير: تصدّر نبأ طلاق الممثل التركي أركان كولتشاك كوستنديل وزوجته الممثلة جانسو توسون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن فجّرت تقارير صحفية تركية مفاجأة مدوية حول “السبب الحقيقي” وراء إنهاء زواجهما، الذي دام ثماني سنوات، بشكل مفاجئ وصامت داخل محكمة “جيمليك” في بورصة.

​ورغم محاولات الثنائي إضفاء طابع هادئ على الانفصال، فإن كواليس الصحافة الفنية التركية ضجّت بشائعات عن “خيانة وفضيحة غير متوقعة”، إذ تتجه أصابع الاتهام نحو وجود علاقة حب سرية تجمع بين أركان كولتشاك كوستنديل وشريكته في بطولة مسلسله الجديد “ولي العهد”، الممثلة الشهيرة هازال تورسان.

​ووفقاً للادعاءات المتداولة عبر حسابات ومواقع فنية، فإن التقارب الشديد والأجواء الرومانسية في موقع التصوير تحوّلا إلى علاقة عاطفية في الواقع، ما جعل استمرار الزواج أمراً مستحيلاً، وأدى إلى هذه النهاية العاصفة.

​وحتى هذه اللحظة، يلتزم أطراف القضية الثلاثة، أركان وجانسو وهازال، الصمت التام، من دون إصدار أي بيان رسمي للنفي أو التأكيد.

​ورغم ضجيج الشائعات، اختار الثنائي إنهاء الإجراءات القانونية سريعاً لتفادي ملاحقة الكاميرات؛ إذ تقدّما بعريضة “طلاق بالتراضي”، وتمّ الانفصال خلال “جلسة واحدة” فقط.

​كما قضت المحكمة رسمياً بمنح حضانة ابنهما الوحيد “مارسيل”، المولود في يوليو/تموز ٢٠٢٠، إلى والدته جانسو توسون.

​وتشير مصادر مقرّبة إلى أن الطرفين اتفقا على الحفاظ على علاقة مدنية وحضارية بعيداً عن المشاكل، من أجل مصلحة ابنهما وتربيته معاً، رغم شرخ الانفصال.

​ويُذكر أن هذا الانفصال شكّل صدمة وحزناً كبيرين لدى الجمهور، نظراً للمفارقة الدرامية في حكاية الثنائي؛ فقد بدأت قصة حبهما عام ٢٠١٦ في موقع تصوير مسلسل يحمل اسم “العائلة”، وتُوّجت بزواج رومانسي في أنطاليا عام ٢٠١٨، اعتبره كثيرون نموذجاً للزواج الفني الناجح والمستقر.

​كما أعاد رواد مواقع التواصل تداول تصريحاتهما السابقة، عندما سُئلا عن سر نجاح زواجهما، فأجابا ضاحكين: “سر الزواج السعيد هو كثرة الشجارات والمرح معاً”، وهي التصريحات التي تبدو اليوم أكثر حزناً بعد انهيار علاقتهما رسمياً، وخروج أسرار الخلافات إلى العلن.