بعد شيلوه وفيفيان، زهراء ابنة أنجلينا جولي تحذف لقب “بيت” علنًا في حفل كبير… ماذا حصل؟

دبي - فريق التحرير: احتفلت زهراء جولي بتحقيق إنجاز مهم، وفي الوقت نفسه وجهت رسالة واضحة. فقد تخرجت ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، البالغة من العمر واحداً وعشرين عاماً، من كلية سبيلمان في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحصلت على شهادة بكالوريوس في علم النفس، إلا أن الاسم الذي تم استخدامه خلال مراسم التخرج هو ما لفت انتباه الجميع.

فخلال صعودها إلى المسرح لاستلام شهادتها، تم تقديمها باسم “زهراء مارلي جولي”، دون ذكر لقب “بيت” ضمن اسمها، وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها زهراء لقب “جولي” فقط بشكل علني.

ففي عام 2023، وعند انضمامها إلى جمعية ألفا كابا ألفا، عرّفت عن نفسها خلال مراسم الانضمام باسم “زهراء مارلي جولي”، وقد انتشر مقطع فيديو من الحدث بسرعة عبر الإنترنت.

كما أن زهراء ليست الوحيدة بين أبناء جولي وبيت التي ابتعدت علناً عن استخدام لقب والدها.

ففي عام 2021، ذكرت مجلة Us Weekly أن الابن الأكبر مادوكس جولي “لا يستخدم بيت كلقب له في الوثائق غير القانونية، ويستخدم جولي بدلاً منه”. كما نقلت المجلة عن مصدر قوله إن مادوكس “يرغب في تغيير لقبه قانونياً إلى جولي”.

وفي العام الماضي، ظهرت الابنة الصغرى فيفيان جولي مستخدمة لقب “جولي” فقط أثناء عملها مع والدتها في النسخة المسرحية من عرض The Outsiders على برودواي، حيث ورد اسمها في كتيب العرض باسم “Vivienne Jolie”.

أما شيلوه جولي فقد أسقطت رسمياً لقب “بيت” من اسمها بعد بلوغها الثامنة عشرة عام 2024. وبحسب Entertainment Tonight، فإنها “استعانت بمحامٍ خاص بها وتكفلت بتكاليف ذلك بنفسها”.

يُذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت لديهما ستة أطفال هم: مادوكس، باكس، زهراء، شيلوه، نوكس وفيفيان.

وكان الثنائي قد انفصل في عام 2016 بعد زواج دام عامين وعلاقة استمرت لأكثر من عقد. ومنذ ذلك الحين، أشارت تقارير إلى أن علاقة بيت بعدد من أبنائه لا تزال متوترة.

وفي العام الماضي، أفادت Us Weekly بأن الممثل لا يزال يشعر بـ”عبء عاطفي عميق” بسبب المسافة داخل العائلة، رغم قيامه بـ”عدة محاولات لإعادة التواصل”.