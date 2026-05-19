عيد ميلاد نجم “عروس أسطنبول” يتحوّل لرسالة عشق طويلة من زوجته الايرانيّة…ماذا كتبت؟

دبي - فريق التحرير: بمناسبة عيد ميلاد النجم التركي أوزجان دينيز، احتفلت زوجته الايرانية سمر دادكر بهذه المناسبة بطريقة مؤثرة، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجّهت له رسالة حب طويلة حملت الكثير من المشاعر الصادقة والدعم.

وجاء في رسالتها: “عيد ميلاد سعيد… لقد أمضينا هذا العام معاً أيضاً… وبقي أربعون عاماً إن شاء الله. أتمنى لك طوال حياتك أن تكون دائماً سعيداً وناجحاً وهادئاً، وأن تصل إليك كل أحلامك بصحة وسلام. أنت أغلى ما أملك، وأحبّك من أعماق قلبي. ابتسم دائماً ليبتسم لنا العالم… أسأل الله أن يمنحك عمراً طويلاً وصحة وسعادة وراحة بال، لأنك تستحق كل هذا وأكثر. عندما نكون معاً لا يمكن لأي شيء أن يقف في طريقنا…”.

وأضافت في رسالتها: “أنا فخورة بك وبكونك شريك حياتي، وأتمنى أن يكون هذا العام هو عامك المميز، وأن تواصل تقديم أعمالك التي تُسعد العالم. أنت أفضل شريك حياة، ولا أتمنى سوى أن نبقى معاً دائماً، وأن تمتلئ أيامنا بالحب والنجاح والضحك”.

كما عبّرت عن دعمها له في مواجهة التحديات التي مرّ بها، قائلة إنه رغم الصعوبات التي عاشها، ما زال واقفاً بقوة، مؤكدة أنها ستكون إلى جانبه دائماً.

يُذكر أن نجم مسلسل “عروس إسطنبول” أوزجان دينيز (خمسة وخمسون عاماً) كان قد تزوّج من سمر دادكر (خمسة وثلاثون عاماً) في يناير عام ٢٠٢٣، في حفل هادئ وبسيط.

كما سبق أن واجه أوزجان دينيز العديد من الخلافات القضائية مع زوجته السابقة الممثلة فايزة أوكتان، والتي أثارت جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام، خاصة لوجود ابنهما كوزاي.