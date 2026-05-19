لأول مرة.. غياب “توأم” عادل إمام عن عيد ميلاده يثير التساؤلات

دبي - فريق التحرير: أثار غياب المنتج عصام إمام، شقيق النجم الكبير عادل إمام، عن الاحتفال بعيد ميلاد الأخير للمرة الأولى، حالة من القلق والجدل بين محبيه ومتابعي العائلة الفنية العريقة.

​في هذا السياق، حرص الكاتب الصحفي أكرم السعدني، الصديق المقرّب لعائلة إمام، على طمأنة الجمهور والكشف عن تفاصيل هذا الغياب المفاجئ.

ونشر السعدني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة تجمع عادل إمام بشقيقه عصام، مرفقة بكلمات مؤثرة تفيض بالمحبة والدعاء، إذ وصف العلاقة الاستثنائية التي تجمع الشقيقين بكلمات دافئة، مشيرًا إلى أن غياب عصام إمام عن هذه المناسبة يُعد حدثًا يقع للمرة الأولى.

وكتب السعدني في منشوره: “أول توأم في الحياة يبقى بينهم سنين طويلة في الميلاد.. نفس الروح والملامح والصفات وخفة الدم المنقطعة النظير. عصام إمام لأول مرة في تاريخ التوأم الروحي يغيب عن عيد ميلاد صاحب السعادة عادل إمام”.

​وتابع السعدني، مسترجعًا ذكريات السنوات وموجّهًا رسالة دعم وطمأنينة لصديقه: “عصام تربطنا به رحلة طويلة هي كل سنين العمر، وهو واحد من الناس الذين رسموا لمسة جمال في حياتنا.. ترجع بألف سلامة، لك من قلوبنا”.

وبحسب موقع “القاهرة٢٤”، تبيّن أن عصام إمام سافر إلى الخارج لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد شعوره بالإجهاد، على أن يعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة.

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت خلال الأيام الماضية بالأمنيات والدعوات للفنان عادل إمام بالعمر المديد، بعد ابتعاده عن الظهور الفني وتفرغه لعائلته وأحفاده.