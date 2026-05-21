هل مات الملك تشارلز؟ إذاعة بريطانية تشعل الجدل بخطأ غير متوقّع

دبي - فريق التحرير: أثارت محطة إذاعية في المملكة المتحدة حالة من الذعر والارتباك بعد أن بثّت عن طريق الخطأ خبراً يفيد بوفاة الملك تشارلز الثالث، قبل أن تعود وتعتذر وتؤكد أن ما حدث كان نتيجة خطأ تقني.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن محطة “راديو كارولين” التي تبث في مناطق من وسط وجنوب إنجلترا، أوقفت برامجها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي، وبدأت ببث النشيد الوطني “حفظ الله الملك”، بعد أن تم تفعيل نظام طوارئ مخصص لحالات وفاة العاهل البريطاني بالخطأ.

وبحسب شهادات مستمعين، استمر الانقطاع نحو ١٥ دقيقة قبل أن يعود المذيعون على الهواء ويقدموا اعتذاراً رسمياً، موضحين أن خللاً في النظام الإلكتروني تسبب بإطلاق “إجراء طارئ” أدى إلى بث الإعلان الخاطئ.

من جهته، أوضح مدير المحطة بيتر مور أن نظاماً داخلياً مخصصاً لحالات الطوارئ الملكية قد تم تفعيله بشكل غير مقصود، ما أدى إلى توقف البث مؤقتاً وبث خبر غير صحيح عن وفاة الملك، قبل اكتشاف الخطأ وإيقافه فوراً.

وأكدت المحطة أن الخطأ كان تقنياً بحتاً، وأنها استعادت البث بشكل طبيعي بعد الاعتذار، مشيرة إلى أنها سبق وأن شاركت في بث رسائل ملكية رسمية في مناسبات سابقة.

وقد أثار الحادث تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن صدمتهم من الخطأ، بينما أشاد آخرون بسرعة المحطة في تصحيح المعلومة واحتواء الموقف.