بالصور: عدسات الكاميرا تفضح العلاقة.. هاندا أرتشيل برفقة حبيبها المنتج التركي لأول مرة

دبي - فريق التحرير: خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما رصدتها عدسات الكاميرات للمرة الأولى برفقة المنتج التركي أونور غوفنتام، صاحب شركة الإنتاج الشهيرة OGM Pictures، أثناء عودتهما من لندن عبر المطار، في ظهور خاطف أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي بلقطة سريعة تم تداولها أعادت إشعال الحديث حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، خاصة بعد انتشار تقارير خلال الفترة الماضية تحدثت عن دخول هاندا في علاقة عاطفية جديدة بعد انفصالها عن رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي قبل أشهر.

وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت سابقاً أن هاندا أرتشيل تعيش قصة حب مع أونور غوفنتام، أحد أبرز المنتجين في تركيا، والمالك لشركة OGM Pictures المنتجة لعدد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل “هذا البحر سيفيض”، مشيرة إلى أن الثنائي شوهد معاً في لندن أكثر من مرة، ما عزز الشائعات حول ارتباطهما.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن العلاقة بدأت بعد فترة قصيرة من انفصال هاندا عن هاكان صابانجي، وسط تكتم واضح من الطرفين، حيث لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي حقيقة ارتباطهما.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من الجدل الذي رافق انفصال هاندا عن صابانجي، خاصة بعدما ألغى الطرفان متابعتهما لبعضهما عبر “إنستغرام”، إلى جانب حظر متبادل شمل أيضاً شقيقة هاندا، غمزة أرتشيل، ووالدة هاكان، آرزو صابانجي، ما زاد حينها من التكهنات حول نهاية علاقتهما بشكل نهائي.