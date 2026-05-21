مرّة جديدة…توقيف ٢٤ مشهورًا في تركيا ضمن حملة لمكافحة تعاطي المخدرات.. والأسماء صادمة

دبي - فريق التحرير: في إطار الحملة الواسعة التي تقودها السلطات التركية منذ أشهر لمكافحة آفة المخدرات، والتي أسفرت سابقاً عن توقيف عدد من الوجوه المعروفة، أطلقت النيابة العامة في منطقة باكيركوي بإسطنبول عملية جديدة استهدفت عدداً من المشاهير، وسط ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والإعلامية التركية.

وأعلنت نيابة “باكيركوي”، فتح تحقيق جديد يتعلق بمواد محظورة، مؤكدة إصدار قرارات توقيف بحق خمسة وعشرين شخصاً، مع توجيه تعليمات إلى قيادة الدرك في إسطنبول بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش وإخضاع المشتبه بهم للفحوص البيولوجية وأخذ إفاداتهم.

وضمت قائمة الأسماء المتداولة كلاً من: سيريناي ساريكايا، أونور تونا، هاكان أيدين، مابل ماتيز، فايزا جيفيليك، فولكان بهتشه كابالي، بركاي شاهين، تان تاشجي، ياغمور أونال، ميرغون جاباس، عثمان هاكتان جانيفي، نيران أونسال، أصليهان تورانلي، إيرين كيسيمير، كوبرا إمرين سياهدمير، محمد رحشان، جانسو تكين، ياسمين إقبال، طارق تونجا باكير، هانزاده غوركانلار، آيجان ياغجي، توغتشه بوست أوغلو، إيدا دورا، وسميحة بيزك.

وأكد بيان النيابة العامة أن السلطات التركية تواصل عملياتها المكثفة ضد شبكات تجارة وتصنيع المخدرات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من مادة الكوكايين قبل إدخالها إلى البلاد عبر البحر، إلى جانب الكشف عن مواقع تصنيع وملاحقة عدد كبير من المروجين والمتورطين في إسطنبول.

وأضاف البيان أن التحقيقات لا تستهدف فقط المتاجرين بالمخدرات، بل تشمل أيضاً الأشخاص الذين يسهلون استخدامها أو يوفرون أماكن لتعاطيها، موضحاً أن الأدلة التي تم جمعها دفعت النيابة إلى إصدار أوامر التوقيف الأخيرة بحق المشتبه بهم.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خاصة مع تداول أخبار تفيد بتوقيف أربعة وعشرين مشهوراً بتهمة التعاطي، في انتظار صدور توضيحات رسمية جديدة حول نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية المرتقبة.