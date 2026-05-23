بالفيديو: ليزا تحوّل “لابوبو” إلى نجم كليب كأس العالم

دبي - فريق التحرير: أطلقت نجمة البوب الكورية الجنوبية ليزا والمغنية البرازيلية أنيتا ونجم الـأفروبيتس “ريما” في أغنية “Goals”، وهي أحدث أغنيات الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA ٢٠٢٦. ( )

العمل البصري الجديد يجمع بين أجواء كرة القدم والرقص والمؤثرات النارية، إلى جانب ظهور مفاجئ لشخصية “لابوبو”.

ويظهر الفيديو كليب ليزا وهي تقدم أداءً راقصًا مميزًا مع افتتاحية راب بطريقتها الخاصة، قبل أن يلفت الأنظار ظهور دمية “لابوبو” العملاقة بزي كأس العالم وسط الجماهير، في مشهد طريف أثار تفاعل الجمهور، خاصة أن ليزا تُنسب إليها شهرة واسعة في تحويل هذه الدمى إلى ظاهرة عالمية.

كما تتولى الفنانة البرازيلية أنيتا أداء المقطع الثاني من الأغنية وسط مؤثرات نارية زرقاء على أرض الملعب، بينما يختتم rema العمل بمقطع حماسي على إيقاع منتج العمل Cirkut، دون اعتماد الأسلوب الراقص الذي قدّمه زميلاه.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح كأس العالم في ١٢ يونيو، بمشاركة عدد من النجوم العالميين بينهم كاتي بيري، فيوتشر وتيلا، فيما سيشهد حفل ختام البطولة عروضًا لكل من مادونا وBTS وشاكيرا.

وتُعد أغنية “Goals” من أبرز الأعمال الموسيقية المرتبطة بالبطولة، وسط توقعات بأن تصبح من أكثر الأغاني انتشارًا خلال الحدث العالمي.