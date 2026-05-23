الفنان محمد ثروت يدخل غرفة العمليات… ورسائل الدعاء تتصدر المشهد

دبي - فريق التحرير: أعلن أحمد ثروت، نجل الفنان المصري محمد ثروت، عن خضوع والده لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، طالبًا من الجمهور ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن تمر الجراحة بسلام، في خبر أثار قلق المتابعين وحرصهم على الاطمئنان إلى حالته الصحية.

وشارك أحمد ثروت رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع “فايسبوك”، كشف من خلالها أن والده دخل غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي، معربًا عن أمله في أن يتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة بأمان، وأن يعود سريعًا إلى أسرته وجمهوره بصحة جيدة.

وأكد نجل الفنان المصري في رسالته إيمانه الكبير بدعوات الجمهور ومحبة الناس لوالده، متمنيًا أن يمنّ الله عليه بالشفاء الكامل والعافية، وأن يخرج من العملية سالمًا مطمئنًا. كما انهالت التعليقات من محبي محمد ثروت وعدد من الفنانين الذين حرصوا على الدعاء له وتمنّي الشفاء العاجل له.

وجاء في تعليق: “دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله”.

وأضاف في رسالته: “اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين”.

واختتم حديثه بالقول: “نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة”.