محاولة اقتحام وهوس خطير… سابرينا كاربنتر تلجأ إلى القضاء

دبي - فريق التحرير: حصلت الفنانة سابرينا كاربنتر، الحائزة على جائزة “غرامي”، على أمر تقييدي مؤقت ضد شخص يُدعى ويليام أبلغيت (٣١ عاماً)، بعد اتهامه بملاحقتها وترصّدها ومحاولة اقتحام منزلها في منطقة هوليوود هيلز.

وبحسب الوثائق القضائية، يُلزم هذا الأمر أبلغيت بالابتعاد لمسافة لا تقل عن ١٠٠ ياردة (نحو ٩١ متراً) عن كاربنتر، بالإضافة إلى شقيقتها سارة كاربنتر وشريكها جورج سميث، اللذين يقيمان معها في المنزل نفسه.

كما يمنعه القرار من الاقتراب من مكان عمل الفنانة أو مركبتها الشخصية. وينتهي مفعول هذا الأمر المؤقت في ١٧ يونيو الجاري، وهو موعد الجلسة القضائية المقبلة.

وكانت النجمة البالغة من العمر ٢٧ عاماً قد تقدّمت بطلب للحصول على أمر حماية من التحرش المدني في ٢٩ مايو الماضي، إثر حادثة وقعت في ٢٣ مايو. ووصفت كاربنتر الحادثة في عريضتها القضائية قائلة:

“لقد كان أسلوبه متعمداً ومدروساً وعدوانياً، وهو أمر يثير القلق الشديد. بدأ بتجاوز ممتلكات جيراني للالتفاف حول السياج الأمني الذي يحمي منزلي واختراقه، ثم شق طريقه نحو الباب الأمامي”.

وأضافت صاحبة أغنية “Espresso”: “بمجرد وصوله، أمسك بمقبض الباب الأمامي وضغط عليه بقوة محاولاً الدخول من دون أي دعوة أو إذن، ثم طرق الباب وقرع الجرس”.

ووفقاً للوثائق، التي تضمنت صوراً للمشتبه به وإفادة داعمة من شرطة لوس أنجلوس، تدخّل الفريق الأمني الخاص بكاربنتر على الفور. وعندها ادّعى أبلغيت أنه يعرف المغنية وأنها كانت تنتظره، وظل متواجداً في الموقع حتى وصول الشرطة واعتقاله.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشارت كاربنتر إلى أن المتهم عاد في اليوم التالي وجلس في سيارته لمدة ساعتين قبل أن يقترب من المنزل مجدداً، ليقوم الحارس الأمني بطرده. كما تكرر ظهوره في ٢٥ مايو، حيث ظل مرابطاً داخل سيارته حتى استجابت الشرطة للبلاغ.

وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة لاحقاً أن سيارة أبلغيت ظهرت للمرة الأولى في محيط المنزل بتاريخ ٢٠ أبريل الماضي.

واعترفت كاربنتر بالصدمة النفسية التي تعيشها، قائلة: “إن إصراره الواهم على أنه يعرفني وأنني كنت أنتظره يعكس هوساً خطيراً وغير عقلاني بي. لقد تسبب سلوكه في إلحاق أذى نفسي شديد ومستمر بي، وأنا خائفة مما قد يفعله إذا لم يتم ردعه من قبل المحكمة”.