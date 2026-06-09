فيلم Dogs7 يحقق إيرادات بـ ١٤.٣ مليون دولار ويبيع أكثر من ١.٨٧ مليون تذكرة خلال ١٢ يومًا

دبي - فريق التحرير: سجّل فيلم الأكشن العربي والعالمي Dogs7 رقمًا جديدًا في شباك التذاكر العربي، بعدما ارتفع إجمالي إيراداته إلى ١٤.٣٨٦.٣١٥ دولارًا، فيما بلغ عدد التذاكر المباعة ١.٨٧٢.٢٨١ تذكرة، وذلك خلال ١٢ يومًا فقط من انطلاق عرضه في دور السينما، في استمرار للأداء الجماهيري القوي الذي يحققه الفيلم منذ أيام عرضه الأولى.

ويعكس هذا الرقم تصاعد حضور الفيلم في مختلف الأسواق العربية، وقدرته على الحفاظ على وتيرة إيرادات مرتفعة خلال فترة قصيرة، بما يؤكد استمرار الإقبال الجماهيري عليه، وتحوّله إلى أحد أبرز العناوين السينمائية المطروحة حاليًا في المنطقة، مدعومًا بزخم واسع رافق إطلاقه، وبحالة اهتمام كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسار تصاعدي بدأ منذ الأيام الأولى لعرض الفيلم، إذ تجاوزت إيراداته ٤ ملايين دولار خلال أول يومين، ثم ارتفعت إلى أكثر ٧.٨ ملايين دولار بعد أربعة أيام، قبل أن تتجاوز ١٠.٤ ملايين دولار خلال ستة أيام، وتصل ١٣.٤ مليون دولار بنهاية يومه العاشر، ثم ١٤ مليون دولار في اليوم الحادي عشر، وصولًا إلى أكثر ١٤.٣ مليون دولار خلال ١٢ يومًا.

ويضم الفيلم الذي جرى تصويره في الرياض، نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في عمل يجمع بين الإنتاج الضخم والأكشن والتشويق، ويقدّم تجربة سينمائية بطابع عربي ومعالجة عالمية. كما يسهم حضور هذا الثنائي، إلى جانب الأسماء المشاركة في الفيلم، في تعزيز جاذبية العمل لدى جمهور واسع، وترسيخ صورته كأحد أكبر المشاريع السينمائية العربية من حيث الحجم الإنتاجي والانتشار الجماهيري.