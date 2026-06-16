صدمة حول نجمة “الخليفة”… أنباء عن قرار اعتقال بحقها في ألمانيا، فهل تُسجن؟

دبي - فريق التحرير: ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بأنباء نقلتها الصحافة التركية، تفيد بصدور قرار اعتقال في ألمانيا بحق الممثلة التركية بيران داملا يلماز (نجمة مسلسل الخليفة)، على خلفية دعوى قضائية تتعلق بديون مستحقة لمركز تجميل تُقدّر قيمتها بمليوني ليرة تركية.

ولا يزال هذا الخبر يندرج ضمن إطار الأنباء المتداولة، إذ لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أو موثوق من الجهات القضائية أو الرسمية المعنية، كما لم تُصدر الممثلة أو مكتبها الإعلامي أي بيان لتأكيد أو نفي هذه المزاعم.

يُذكر أن بيران داملا يلماز بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، لتصبح واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما والسينما التركية.

وقد حققت الممثلة شهرة واسعة على المستويات المحلي والعربي والعالمي من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الناجحة، من أبرزها مسلسل “الخليفة”، “التفاح الحرام”، الذي شاركت في مواسمه المتقدمة وقدّمت فيه أداءً لافتاً عزّز من نجوميتها.

كما برزت في فيلم “معجزة الحب”، الذي يُعدّ من أبرز محطاتها السينمائية ونال إشادة نقدية واسعة، إضافة إلى مسلسل “الكذب الأبيض”، الذي شكّل إحدى البدايات المهمة في مسيرتها وأسهم في تسليط الضوء على موهبتها في الدراما التركية.