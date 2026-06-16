مدريد تشهد ما طال انتظاره.. زندايا وتوم أخيرًا معًا

دبي - فريق التحرير: ظهرت الممثلة زيندايا إلى جانب الممثل توم هولاند على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وذلك مع انطلاق الجولة الترويجية لفيلمهما الجديد Spider-Man: Brand New Day.

الثنائي، الذي تلاحقه شائعات الزواج مؤخراً، خطف الأنظار خلال جلسة التصوير الخاصة بالفيلم في مدريد، حيث بدت زندايا بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستاناً كورسيه بفتحة جانبية عالية وتنورة مزينة بالشراريب، فيما نسّق توم إطلالته معها ببدلة سوداء وقميص أحمر لامع، في إشارة إلى شخصية “سبايدرمان” التي يجسدها في الفيلم المرتقب.

وكان آخر ظهور مشترك لهما على السجادة الحمراء خلال الترويج لفيلم Spider-Man: No Way Home عام ٢٠٢١، وهو العام الذي أكدا فيه علاقتهما العاطفية.

وسبق أن أوضح توم هولاند في مقابلة مع مجلة Men’s Health سبب تجنبه الظهور مع زندايا في العروض الأولى للأفلام، قائلاً: “لأنها ليست لحظتي، بل لحظتها، وإذا ذهبنا معاً يصبح التركيز علينا نحن بدلاً من العمل”.

وسيحظى الجمهور هذا العام بمزيد من الإطلالات المشتركة للثنائي، إذ لا يقتصر تعاونهما على فيلم “سبايدرمان” الجديد، بل يشاركان أيضاً في بطولة فيلم The Odyssey للمخرج Christopher Nolan، والمقرر طرحه في يوليو المقبل.

وفي حديثه عبر بودكاست Good Hang، أشاد توم بموهبة زندايا قائلاً: “ما أحبه في مشاهدتها أثناء العمل أنها لا تعرف الخوف، وتمنح الشخصية كل ما لديها”.

كما أكد أن وجود شريكة تفهم طبيعة العمل في المجال نفسه يشكل دعماً كبيراً له، مضيفاً: “إنه عالم مليء بالتقلبات. تنتقل من تصوير فيلم حيث تشعر بالراحة إلى جولات ترويجية تشبه الوقوف على المسرح أمام الجميع. من الرائع أن يكون لديك شخص يفهم ذلك بطريقة شخصية جداً، فتدعمان بعضكما البعض. إنها طوق نجاة حقيقي، ولا أستطيع أن أتخيل القيام بما أفعله من دونها».

وكشف هولاند أيضاً عن موقف جمعه بزندايا أثناء تصوير “Spider-Man: Brand New Day”، حين شعرا معاً بأن أحد المشاهد لا يحقق التأثير المطلوب، فناقشا الأمر مع المنتجين والمخرج، ليُعاد كتابة المشهد وتصويره من جديد. وأكد أن النتيجة النهائية كانت أفضل بكثير، مشيراً إلى أن ثقته بزندايا وعلاقتهما القوية منحته الجرأة للتعبير عن رأيه والمطالبة بتعديل المشهد.