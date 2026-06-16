عمدة نيويورك يفضح سر تايلور سويفت وترافيس كيلسي… فهل تقصّد ذلك؟

دبي - فريق التحرير: أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني موجة من التكهنات بعدما لمح إلى أن حفل زفاف الفنانة تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي سيُقام هذا الصيف في المدينة.
وخلال حديثه عن استعدادات نيويورك لاستضافة أحداث كبرى، أشار ممداني إلى تزامن نهائي دوري كرة السلة، واحتفالات الرابع من يوليو، و”زفاف تايلور سويفت”، ما اعتبره كثيرون تأكيداً غير مباشر للحدث المنتظر.
ورغم أن سويفت وكيلسي لم يعلنا رسمياً موعد أو مكان الزفاف، تتردد شائعات تفيد بإقامة الحفل في ماديسون سكوير غاردن خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من يوليو.
في المقابل، أكد ممداني أنه لن يحضر الزفاف، متمنياً للعروسين حياة سعيدة، فيما أعربت بعض الشخصيات المقربة من سويفت، ومن بينهن الممثلة والمغنية سوكي ووترهاوس، التي كشفت أنها تتطلع لحضور الزفاف، مشيرة إلى أنها قد تستلهم بعض الأفكار منه استعداداً لحفل زفافها المستقبلي من الممثل روبرت باتينسون.
ويُعد زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي من أكثر الأحداث الفنية المنتظرة عالمياً، خاصة بعد العلاقة التي حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري واسع منذ إعلان ارتباطهما، وسط ترقب لمعرفة الموعد الرسمي والتفاصيل الكاملة للحفل الذي يتوقع أن يستقطب عدداً كبيراً من النجوم والمشاهير.
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