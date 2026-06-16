بسبب دور في “شراب التوت”.. شماتة بوفاة الممثلة إيجي إرتام تثير غضب الجمهور والاعلام التركي

دبي - فريق التحرير: أثارت التصريحات الأخيرة للممثلة التركية الشابة إيجي إرتام اهتماماً واسعاً وحزناً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل شهر واحد فقط من رحيلها المفاجئ إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز ٣٥ عاماً.

وفي المقابلة، تحدثت إيجي إرتام عن نظرتها للحياة، مؤكدة أنها تعلمت ترك الأمور لله وعدم الاستسلام للقلق، وأن الرزق والأشياء الجميلة تأتي في وقتها المناسب. كما أعربت عن أمنيتها لو أنها عاشت بعض اللحظات بسلام أكبر واستمتعت بتفاصيل الحياة البسيطة بدلاً من الانشغال بالهموم.

وفي موازاة التعاطف الكبير الذي حصدته هذه التصريحات بعد وفاتها، أثار انتشار الفيديو موجة من الجدل بعدما خرجت بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حملت طابع الشماتة، مستندة إلى شخصية جسّدتها إرتام في مسلسل “شراب التوت” وتسببت ضمن أحداث العمل بوفاة بامبي والتي تؤدي دورها الممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو.

هذا الأمر دفع أحد البرامج التلفزيونية التركية إلى التوقف عند هذه الظاهرة وانتقادها بشدة، مؤكداً أن ما يقدّمه الممثل على الشاشة لا يتجاوز حدود الأداء الدرامي، وأن مهاجمة فنانة راحلة أو الشماتة بوفاتها بسبب دور تمثيلي يكشف عن غياب الوعي والانسانية والايمان والفصل بين الواقع والخيال.

وشدد البرنامج على أن إيجي إرتام كانت تؤدي شخصية درامية كُتبت أحداثها ضمن سياق العمل، وأن تحميلها مسؤولية ما جرى في المسلسل أو استخدام ذلك لتبرير التعليقات المسيئة بعد رحيلها يُعدّ أمراً غير إنساني، خصوصاً في ظل الحزن الذي خيّم على الوسط الفني التركي بعد وفاتها المفاجئة.

كما نعاها عدد كبير من زملائها من بينهم سيلا تورك اوغلو و فايزة جيفيليك و باريش كيليتش و جيرين يالازوغلو من مسلسل “شراب التوت” وجان يامان وغيرهم بكلمات مؤثرة وحزينة.

وانتشر في الساعات الماضية فيديو يظهر تناولها الطعام مع والدتها في احد المطاعم كذلك لحظة عودتهما الى المنزل ودخولهما المبنى معاً قبل ان تفارق الحياة.

ومن المقرر أن يُشيَّع جثمان الراحلة يوم غد (الأربعاء) بعد صلاة الظهر من مسجد كوشاداسي مركز هانم، على أن تُوارى الثرى عقب الصلاة، وسط حالة من الحزن بين أفراد عائلتها ومحبيها.

أخبار ذات صلة: احتفلت بعيد ميلادها أمس ورحلت اليوم.. الموت يخطف نجمة “شراب التوت” إيجى إرتيم فجأة