بعد ٤٠ يومًا على وفاته.. مبادرة مؤثرة من محبي هاني شاكر

دبي - فريق التحرير: أطلق جمهور ومحبو الفنان المصري الراحل هاني شاكر حملة واسعة عبر منصة “فيسبوك”، تهدف إلى إتمام ختمة قرآنية كاملة كصدقة جارية وهدية لروحه في ذكرى الأربعين لرحيله، والتي توافق يوم الجمعة المقبل ١٢ يونيو/حزيران ٢٠٢٦..

وشهدت المبادرة تفاعلاً وتنظيماً كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تنسيق العمل وتقسيم أجزاء القرآن الكريم الثلاثين على المشاركين بالتساوي عبر التعليقات، لضمان إنجاز الختمة كاملة في اليوم المحدد، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للراحل وأن ينير الله قبره.

وعلى الصعيد الرسمي، تتواصل الاستعدادات لتكريم مسيرة هاني شاكر الفنية، إذ أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي توجيهاتها إلى المخرج الكبير خالد جلال لإعداد رؤية فنية متكاملة لتنظيم حفل تأبين ضخم يليق بمسيرته الفنية الحافلة.

ومن المقرر أن يحتضن المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية هذه الاحتفالية الفنية، التي ستجمع عدداً من نجوم الفن ومحبي الراحل.

يُذكر أن هاني شاكر رحل عن عالمنا في الثالث من مايو/أيار الماضي عن عمر ناهز ٧٣ عاماً، في أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.