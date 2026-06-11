الشامي يبكي، داليا تحتار ورامي صبري يحسم قراره… من تأهل إلى نصف نهائي “ذا فويس كيدز”؟

دبي - فريق التحرير: بعدما تنافس المتأهلون من حلقات “الصوت وبس”، في حلقتي “المواجهة”، احتدت المنافسة لتشهد “المواجهة الأخيرة” القرارات الأصعب عند المدربين الثلاثة داليا مبارك، ورامي صبري والشامي في برنامج “The Voice Kids” على MBC1 و”MBC العراق”، على “MBC شاهد” تزامناً مع عرضه على الشاشة.

وقد صف المدربون حلقة “المواجهة الأخيرة”، بأنها واحدة من أصعب حلقات الموسم وأكثرها حساسية. ففي هذه المرحلة الحاسمة، تضاعفت المسؤولية والضغط على المدربين، إذ تنافس ١٢ موهبة من أحلى الأصوات الشابة، بواقع ٤ مشتركين في كل فريق ليغنوا بشكل منفرد على المسرح، لينتهي مشوار اثنين منهم فوراً، بينما تأهل مشتركان اثنان فقط إلى مرحلة نصف النهائي.

فريق الشامي: دموع التأثر

بدت على الشامي ملامح التأثر وحبس دموعه، عندما وجد نفسه مجبراً على الاختيار، واستبعاد اثنين من المواهب التي وصلت معه إلى هذه المرحلة. وتألف هذا الفريق من محمد شعلان الذي افتتح الغناء على المسرح وأبدع بشكل ملفت، ثم زكريا الصبونجي الذي قدم أداءً متوازناً ومميزاً، ثم ساري الصليبي وآدم بلكحلة، اللذين أشعلا المسرح بأدائهما. وفي اللحظة الحاسمة، وجّه الشامي رسالة مؤثرة لفريقه قائلاً: “قضينا وقتاً طويلاً عشنا فيه لحظات حلوة وصعبة، أحبكم بغض النظر عن أي شيء”. وجاء اختياره ليتأهل معه إلى نصف النهائي كل من ساري الصليبي وزكريا الصبونجي.

فريق رامي صبري: المعيار للأفضل

دخل النجم رامي صبري المنافسة واضعاً معياراً واضحاً وحاسماً لاختياراته، حيث أكد باختصار أن “من يغني بالطريقة الأفضل سأختاره”. وشهدت التدريبات والعروض حماساً كبيراً بين أفراد فريقه، وهم سلمى محمد التي قدمت أداءً قوياً يعكس التدريبات المكثفة التي خضعت لها، ثم زياد السحاتي، الذي أطل ثانياً على المسرح بثقة وتميز، تبعته كريستينا التي فاجأت الجميع بأداء إحدى أغنيات رامي صبري أمامه مباشرة، ثم محمد عادل الذي تألق بشكل استثنائي في غنائه اللون الشعبي. وبناءً على الأداء الأقوى على خشبة المسرح، حسم رامي صبري قراره باختيار محمد عادل وزياد السحاتي، ليكملا المشوار معه نحو اللقب.

فريق داليا مبارك: خوف من الاختيار

وحان دور فريق داليا، وهنا بلغ التوتر ذروته حيث واجهت صعوبة بالغة في اتخاذ القرار لدرجة أنها رفضت الاختيار في البداية. وعبرت داليا الخليج 365 عن ارتباكها قائلة إنها “خائفة من هذا الاختيار”، مؤكدة أنها اختارت أعضاء فريقها في مرحلة “الصوت وبس”، واستمروا معها حتى هذه اللحظة، وهي الآن مجبرة على التخلي عن اثنين منهم، مؤكدة صعوبة القرار نظراً لتقارب المستويات في فريقها المؤلف من مراد فجر، لما قيس، كرمة جرجس، وآدم زين الدين. وبعد تفكير عميق وحيرة شديدة أمام تلك الأصوات، حسمت داليا موقفها لتعلن تأهل الموهبتين آدم زين الدين ولما قيس.

ومع ختام هذه السهرة الاستثنائية، يترقب الجمهور مرحلة نصف النهائي، حيث تقترب الأصوات الستة المتأهلة خطوة إضافية من حلم التتويج بلقب “أحلى صوت” للموسم الرابع.