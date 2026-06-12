غرامات على قناتَين تركيتَين بسبب مشاهد جريئة لأكثر المسلسلات مشاهَدة… تعرّف عليها

دبي - فريق التحرير: في تحرك رقابي جديد أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعي الدراما التركية، أصدرت هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون التركية، قرارات إدارية حازمة بحق قناتين من كبريات القنوات الفضائية في تركيا وذلك إثر رصد مخالفات صريحة تتعلق بالمحتوى المعروض ومدى ملائمته للمشاهدين.

​وجاءت العقوبات المالية المباشرة بنسبة واحد في المئة من إيرادات الإعلانات بحق قناتي Kanal D وNOW TV، بسبب لقطات اعتبرتها الهيئة خروجاً عن الضوابط الرقابية المعتمدة.

و​فصّلت الهيئة الرقابية أسباب فرض هذه الغرامات المالية بناءً على تقارير الرصد الشاملة للمحتوى الدرامي الحالي، اذ تواجه قناة “ناو”، العقوبة بسبب عرض مشاهد تضمنت “قسوة مفرطة” ولا تتناسب مع المعايير العائلية ضمن أحداث مسلسل (الخليفة.. نداء الجذور).

اما ​قناة “Kanal D”: طالتها الغرامة بنسبة واحد في المئة أيضاً بسبب تضمن مسلسلها الشبابي الجديد (ما زلت في السابعة عشرة) مضامين ومواضيع اعتبرتها الرقابة غير ملائمة للفئات العمرية الناشئة والشبابية التي يرتكز عليها العمل بشكل أساسي.

تأتي هذه القرارات لتؤكد من جديد القبضة الحديدية لهيئة RTÜK على ما يُعرض عبر الشاشات التركية وحرصها الصارم على حماية القيم الأسرية والفئات العمرية الصغيرة، مما يضع شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية دائماً تحت ضغط مراجعة السيناريوهات وتعديل اللقطات العنيفة أو الجريئة قبل البث تجنباً لسيناريوهات الغرامات المتكررة أو إيقاف العرض.