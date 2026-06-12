بصمة لبنانية في أكبر حدث كروي.. أسماء صنعت الحدث في افتتاح مونديال ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: رغم الأزمات والظروف الصعبة، أثبت لبنان مجدداً أنه ولّاد للمبدعين، وأن أبناءه قادرون على حفر أسمائهم بحروف من ذهب في أكبر المحافل الدولية. (شاهدوا فيديو من الافتتاح)

ففي ليلة تاريخية ومبهرة، احتضنت المكسيك افتتاح كأس العالم ٢٠٢٦، في واحد من أكبر وأعرق الملاعب العالمية، لتتجه أنظار الملايين نحو الشاشات، حيث لم يقتصر الانبهار على جمالية العرض، بل شمل أيضاً الحضور اللبناني اللافت الذي طبع هذا الحدث العالمي ببصمته الخاصة.

وكان لبنان حاضراً بقوة في قلب المشهد، من خلال ثلاثة أسماء عالمية تجمعها الجذور والروابط اللبنانية:

جياني إنفانتينو… رئيس الفيفا “المواطن اللبناني”

لم يعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مجرد صديق للبنان أو محبّ له، بل بات يحمل جنسيته رسمياً. ففي خطوة استثنائية جرت خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حصل إنفانتينو وعائلته على الجنسية اللبنانية، وتسلم جواز سفره اللبناني في مقر وزارة الداخلية في بيروت، تتويجاً لزيارة رسمية قام بها إلى البلاد. وبذلك، يقود المونديال الحالي رئيس يرتبط بلبنان رسمياً وقانونياً.

شاكيرا… نجمة عالمية تفخر بجذورها اللبنانية

النجمة العالمية شاكيرا، التي لطالما عبّرت عن اعتزازها بجذورها اللبنانية من جهة والدها، كانت كالعادة من أبرز الوجوه المرتبطة بأجواء المونديال. فبحضورها وصوتها وشعبيتها العالمية، تؤكد دائماً أن الإرث اللبناني حاضر في مختلف أنحاء العالم، وأن الإبداع لا يعرف حدوداً.

سلمى حايك… سفيرة للفيفا من أصول لبنانية

كما تواجدت النجمة المكسيكية العالمية سلمى حايك، المنحدرة من أصول لبنانية، في هذا الحدث الاستثنائي بصفتها سفيرة للفيفا. وشكّل حضورها جسراً ثقافياً وإنسانياً بين بلدها الأم لبنان والبلد المضيف المكسيك، في مشهد يعكس امتداد التأثير اللبناني في مجالات الفن والثقافة والرياضة.

خلاصة المشهد

لم تكن ليلة الافتتاح مجرد انطلاقة لبطولة كروية عالمية، بل محطة حملت حضوراً لبنانياً لافتاً على أكثر من مستوى. فمن قمة الهرم الرياضي ممثلة بجياني إنفانتينو، إلى عالمي الفن والسينما عبر شاكيرا وسلمى حايك، برزت الأسماء ذات الجذور اللبنانية في واحدة من أكثر المناسبات الرياضية متابعةً حول العالم، مؤكدة أن أبناء الأرز يتركون بصمتهم أينما وجدوا.