سلمى أبو ضيف تحتفل بالحب… ولقطة عفوية مع زوجها تثير الإعجاب

دبي - فريق التحرير: في أجواء مفعمة بالرومانسية والمشاعر الدافئة، احتفلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف بذكرى زواجها الثانية، وشاركت جمهورها ومتابعيها لحظة مميزة جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”.

وظهرت سلمى في الصورة بإطلالة بيضاء ناعمة، وهي تمسك بباقة من الورود الملونة وتستند برأسها إلى كتف زوجها، في لقطة عفوية رومانسية التُقطت أمام جدار باللون الأحمر الداكن.

وأرفقت سلمى الصورة بعبارة مستوحاة من أغنية الفنان العالمي ليونارد كوهين الشهيرة “Dance Me to the End of Love”، فكتبت: “ارقص معي حتى نهاية الحب”، وأتبعتها بالرقم ٢ وعدد من الرموز التعبيرية التي عكست مشاعر الحب والاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من زملائها في الوسط الفني ومتابعيها، حيث كانت الفنانتان غادة عبد الرازق وليلى أحمد زاهر من بين أوائل المهنئين، متمنيتين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، إلى جانب آلاف التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بالثنائي وعلاقتهما.

يُذكر أن سلمى أبو ضيف تزوجت من رجل الأعمال السويسري من أصول سودانية، إدريس عبد العزيز، في يونيو/حزيران ٢٠٢٤، بعد فترة خطوبة قصيرة. وأُقيم عقد القران مدنياً، قبل أن يحتفل الثنائي بهذه المناسبة وسط أجواء عائلية بسيطة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وأثمر هذا الزواج عن طفلة أطلقا عليها اسم “صوفيا”، لتبدأ سلمى فصلاً جديداً في حياتها يجمع بين النجاح الفني والاستقرار العائلي.