فيلم Dogs7 يتجاوز ١٥.٩ مليون دولار ويبيع أكثر من مليوني تذكرة خلال ١٦ يومًا

دبي - فريق التحرير: مع بدء عرضه في كل من سوريا وفلسطين يوم أمس، وعلى بعد أيام من عرضه في ٢٠ دولة في عدد من دول العالم، سجّل فيلم الأكشن العربي والعالمي Dogs7 رقمًا جديدًا في شباك التذاكر العربي، بعدما تجاوز إجمالي إيراداته ١٥.٩٢٩.٨٥١ دولارًا، فيما بلغ إجمالي التذاكر المباعة ٢.٠٥٩.٩٠٩ تذاكر، وذلك خلال ١٦ يومًا فقط من انطلاق عرضه في دور السينما، ليواصل الفيلم ترسيخ حضوره كأحد أبرز الأعمال السينمائية العربية من حيث الإيرادات والإقبال الجماهيري.

ويعكس تجاوز حاجز مليوني تذكرة حجم الزخم الذي يحظى به الفيلم في مختلف الأسواق العربية، وقدرته على الحفاظ على وتيرة صاعدة منذ أيام عرضه الأولى، في مؤشر يؤكد اتساع قاعدة جمهوره واستمرار الإقبال عليه، مدعومًا بحجم إنتاجه الكبير وطابعه الذي يجمع بين الأكشن والتشويق والحضور النجومي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسار تصاعدي لافت بدأه الفيلم منذ انطلاق عرضه، إذ تجاوزت إيراداته ٤ ملايين دولار خلال أول يومين، ثم ارتفعت إلى أكثر ٧.٨ ملايين دولار بعد أربعة أيام، قبل أن تتجاوز ١٠.٤ ملايين دولار خلال ستة أيام، وتصل ١٣.٤ مليون دولار بنهاية يومه العاشر، ثم ١٤.٣ مليون دولار خلال ١٢ يومًا، وصولًا إلى أكثر ١٥.٩ مليون دولار خلال ١٦ يومًا، ما يعكس استمرارية الأداء القوي للفيلم في شباك التذاكر.

ويضم الفيلم نخبة واسعة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سنجاي دوت، ناصر القصبي، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، وهالة صدقي، في تجربة سينمائية تجمع بين الإنتاج الضخم والإيقاع السريع والأكشن والمطاردات، بما منح الفيلم حضورًا جماهيريًا واسعًا، ورسّخ صورته كأحد أكبر المشاريع السينمائية العربية ذات الطابع العالمي.