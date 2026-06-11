قائمة جديدة من المشاهير تهزّ الرأي العام في قضية مخدرات وبيرين سات وزوجها في المصيدة

دبي - فريق التحرير: تتواصل تداعيات حملة مكافحة المخدرات التي تشهدها تركيا منذ أشهر، مع تداول معلومات جديدة تفيد بتنفيذ السلطات التركية عملية أمنية جديدة استهدفت عدداً من المشاهير، ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل في الأوساط الفنية والإعلامية.

ووفقاً لما تم تداوله عبر عدد من المنصات الإعلامية التركية، نفذت النيابة العامة في إسطنبول عملية جديدة ضمن تحقيق يتعلق بمواد محظورة، أسفرت عن توقيف ٢٢ شخصاً، فيما تتواصل الإجراءات بحق عدد آخر من المشتبه بهم.

وبحسب الأسماء المتداولة، ضمت القائمة كلاً من الفنان كنان دوغلو، وزوجته الممثلة الشهيرة بيرين سات، إلى جانب كل من ياشار إيبك، عائشة هاتون أونال، مراد سايغي، محمد جَم كارجي، تولغا تشام، أوزان دوغلو، سيلين جيغيرجي، إينيس أريكان، إضافة إلى أسماء أخرى وردت في إطار التحقيق.

وأحدثت هذه الأنباء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول أخبار عن شمول عدد من أبرز نجوم الفن والموسيقى في تركيا بالتحقيقات الجارية، في انتظار صدور بيانات رسمية تكشف حقيقة الاتهامات والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

ويأتي هذا التطور في إطار الحملة الواسعة التي تقودها السلطات التركية لمكافحة المخدرات، والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن فتح تحقيقات وتوقيف عدد من الشخصيات المعروفة، وسط تشديد أمني متزايد لملاحقة شبكات الاتجار والترويج والتعاطي.

وفي ظل استمرار التحقيقات، يترقب الشارع التركي صدور توضيحات رسمية جديدة بشأن الأسماء المتداولة ونتائج الإجراءات القانونية المرتقبة، لا سيما مع اتساع دائرة المشاهير الذين يتم تداول أسمائهم ضمن هذه القضية المثيرة للجدل.