تطور صادم في قضية وفاة سهام جلال… اتهامات وتفاصيل تكشف للمرة الأولى

دبي - فريق التحرير: بدأت قضية وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال تأخذ منحى قانونياً جديداً، بعدما شرعت أسرتها في اتخاذ خطوات رسمية ضد أحد الأطباء، على خلفية الاشتباه في تعرضها لخطأ طبي خلال الفترة التي سبقت وفاتها، وفق ما أفادت “القاهرة ٢٤”.

وبحسب المعلومات المتداولة، تسعى أسرة الراحلة إلى جمع كافة التقارير الطبية والفحوصات التي خضعت لها قبل دخولها غرفة العمليات، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى والتأكد من وجود أي تجاوزات أو أخطاء محتملة في التعامل مع حالتها الصحية. كما طلبت الأسرة دعم نقابة المهن التمثيلية ومساندتها في الحصول على المستندات اللازمة ومتابعة الملف قانونياً.

وفي تطور موازٍ، تقدم محامي النقض شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ببلاغين إلى النائب العام ضد حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً القائمين عليهما بنشر أخبار كاذبة والإساءة إلى أعضاء النقابة عبر تداول معلومات غير دقيقة استغلت وفاة الفنانة الراحلة.

وأشار أحد البلاغات إلى أن صاحب أحد الحسابات نشر مقطع فيديو عبر منصة “تيك توك”، تضمن مزاعم ومعلومات وُصفت بأنها غير صحيحة، إضافة إلى إساءات موجهة لأعضاء النقابة ونسب تصريحات غير دقيقة إلى الراحلة سهام جلال.

يُذكر أن سهام جلال رحلت عن عالمنا مطلع شهر حزيران الجاري، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها.

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