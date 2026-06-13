مفاجآت جديدة في فيلم أحمد السقا وياسمين عبد العزيز تكشفها البطلة

دبي - فريق التحرير: يجتمع النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في عمل سينمائي جديد يحمل عنوان “خلي بالك على نفسك”، في فيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، ومن المقرر طرحه قريبًا خلال عام ٢٠٢٦.

في هذا السياق، شاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها بصور جديدة تجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس تصوير فيلمهما المرتقب، حيث لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أظهرت اللقطات كيمياء واضحة وانسجاماً لافتاً بين الثنائي، ما عكس طبيعة العلاقة الودية التي تجمعهما، إضافة إلى الأجواء المرحة التي تسود كواليس العمل.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا وياسمين، أبرزهم لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، في عمل يُنتظر أن يحمل مفاجآت جماهيرية.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس، ما يعزز التوقعات حول تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والإثارة.

نذكر أن ياسمين عبد العزيز سبق وأثارت حماس الجمهور قبل أسابيع بعدما شاركت عبر حسابها مجموعة من البوسترات التي صمّمها محبوها، وظهرت فيها وهي تقود دراجة نارية بينما يجلس أحمد السقا خلفها، وفي صورة أخرى بدت وهي تركض حاملة سلاحًا إلى جانبه، في مشاهد تؤكد الطابع الأكشن الكوميدي للفيلم.

كما نشرت ياسمين صورة تجمعها بالسقا وأرفقتها بتعليق مقتضب: “قريبًا ٢٠٢٦”، ما فتح باب التساؤلات حول موعد طرح الفيلم، وهل سيتمكن من اللحاق بموسم الصيف أم سيتم تأجيله؟