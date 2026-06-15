احتفلت بعيد ميلادها أمس ورحلت اليوم.. الموت يخطف نجمة “شراب التوت” إيجى إرتيم فجأة 

دبي - فريق التحرير: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر صادم ومفجع، وهو وفاة الممثلة التركية الشابة إيجى إرتيم عن عمر ناهز ٣٥عاماً، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وما يضاعف الحزن والمأساة في هذا الخبر، هو أن الممثلة الراحلة كانت قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة لها قبل يوم واحد فقط (أمس الرابع عشر من حزيران)، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها الخامس والثلاثين وتبدو بكامل طاقتها وسعادتها، لتأتي وفاتها المفاجئة بعد ساعات معدودة من هذه الاحتفالية.

اما ​سبب الوفاة بحسب ما يتم تداوله، فهو نوبة قلبية مفاجئة في منزلها صباحاً.

شاركت الممثلة الراحلة في مجموعة من الأعمال الدرامية التركية الناجحة، وكان آخرها تجسيدها لشخصية “إيشيل” في المسلسل الشهير “شراب التوت”، بالإضافة إلى أدوارها المتميزة في مسلسلات أخرى مثل: ​السجين، ​العائلة، ​رائحة الصندوق.

حالة من الذهول والصدمة تخيم حالياً على الوسط الفني التركي وبين متابعيها على منصات التواصل، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيلها المفاجئ وفي هذا العمر المبكر.

كما أصدر محامي الراحلة بياناً بشأن الادعاءات المتداولة حول وفاتها، جاء فيه: “توفيت موكلتي إيسي إرتيم قرابة الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم. وقد وقعت الحادثة في منزلها بحضور والدتها. ووفقاً للمعطيات الأولية، نرجّح أن تكون الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وسيتم تحديد السبب النهائي للوفاة بعد صدور تقرير الطب الشرعي. وبمجرد صدور التقرير، سيتم إبلاغ العائلة بالنتائج الرسمية. أتقدم بخالص التعازي إلى أسرتها وجميع محبيها.”