حادث مأساوي يحصد شخصيتَين شهيرتَين… أوليفر تري وغاسبي يرحلان بشكل صادم

دبي - فريق التحرير: انهالت رسائل النعي والتعازي بحق نجم الإنترنت والمغني الأميركي أوليفر تري، البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً، بعدما كشفت مقاطع فيديو مؤثرة عن أيامه الأخيرة قبل مصرعه المأساوي في حادث اصطدام مروحيتين، فيما بدأت تفاصيل وصيته بالظهور إلى العلن.

وكان أوليفر تري يوثّق رحلته في البرازيل من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام قليلة من الحادث الذي أودى بحياته.

ولقي المغني الأميركي مصرعه مع خمسة أشخاص آخرين، بعدما اصطدمت مروحيتان في الجو فوق معرض للسيارات الكهربائية في مدينة ريو دي جانيرو صباح الأحد.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي خلّفه الحادث، حيث اشتعلت النيران في الطائرتين وعدد من المركبات الموجودة على الأرض، فيما يواصل المحققون فحص الحطام لتحديد أسباب الكارثة.

كما أسفر الحادث عن وفاة صانع المحتوى الأرجنتيني غاسبار بريم المعروف باسم “غاسبي”، إلى جانب لوكاس فينيالي، ولوكاس بريتو تشافيس، والطيارين ألكسندر سوزا وشارلز مارسيلاك.

وكان أوليفر تري، الذي يتابعه أكثر من مليونين وستمئة ألف شخص على “إنستغرام”، قد بدأ مؤخراً جولة فنية عالمية، ووصل إلى البرازيل بعد إحيائه حفلاً في مدينة ساو باولو في السادس من يونيو/حزيران.

وقبل أيام من وفاته، نشر مقاطع فيديو ظهر فيها وهو يلعب كرة القدم ويطهو الطعام ويغني مع عدد من صناع المحتوى المحليين، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “أميركي يزور البرازيل للمرة الأولى”.

وأثار خبر وفاته موجة حزن واسعة بين جمهوره وزملائه من صناع المحتوى، وكان من أبرزهم نجم اليوتيوب البريطاني KSI الذي عبّر عن صدمته الشديدة.