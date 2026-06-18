صدمة في “هذا البحر سوف يفيض”… طرد مفاجئ لأونور ديلبير (جزب) يفجّر غضب الجمهور

دبي - فريق التحرير: أثار قرار استبعاد الممثل التركي أونور ديلبير (جزب) من الموسم الثاني من مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” موجة واسعة من الجدل والاستياء بين المتابعين، بعدما أعلن النجم الخبر بنفسه عبر حسابه الرسمي، مؤكدًا أنه علم بالأمر “بدهشة وحزن شديدَين” ومن دون أي تمهيد مسبق.

وفي رسالة مؤثرة، عبّر “ديلبير” عن خيبة أمله من غياب شخصية “جزب” عن الأحداث الجديدة، مشيرًا إلى أنه أحب تجسيد هذه الشخصية منذ انطلاق العمل، وأنها استطاعت في بداياتها أن تحصد محبة الجمهور وتفاعله. كما لفت إلى أن الشخصية شهدت تراجعًا خلال الحلقات الأخيرة وابتعدت عن جوهرها الأساسي، لكنه كان يأمل أن تستعيد بريقها وأن تُستكمل القصة التي وُعد بها الجمهور في الموسم الثاني.

وأكد الممثل أنه لا يجد تفسيرًا واضحًا لما حدث، مضيفًا أن هناك الكثير من التفاصيل التي لم يُكشف عنها بعد، واعدًا بالتحدث عنها في الوقت المناسب، قبل أن يوجه رسالة شكر لكل من دعمه وأحب شخصية “جزب”، معربًا عن أمله في اللقاء مجددًا بأعمال وشخصيات جديدة.

الخبر لم يمر مرور الكرام لدى جمهور المسلسل، إذ عبّر عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم من القرار، معتبرين أن شخصية “جزب” كانت من أبرز الشخصيات وأكثرها تأثيرًا في العمل. وذهب بعضهم إلى حد التأكيد أن وسائل إعلام محلية في مدينة طرابزون أبدت استياءها من التخلي عن أونور ديلبير، كونه الممثل الوحيد من أبناء المدينة المشاركين في المسلسل.

كما رأى بعض المتابعين أن استبعاد أونور ديلبير إلى جانب الممثل آيتيك شايان شكّل مفاجأة كبيرة، خصوصًا أن الشخصيتَين حققتا حضورًا لافتًا خلال الموسم الأول، وسط آراء اعتبرت أن نجاحهما وتفاعل الجمهور معهما كان من أبرز عوامل قوة العمل.

ويأتي هذا الجدل في وقت يواصل فيه مسلسل “هذا البحر سوف يفيض” الحفاظ على شعبيته الواسعة في تركيا، بعدما حظي أبطاله سابقًا بتكريم خاص في مدينة طرابزون، حيث تم منح النجمَين أولاش تونا أستبه ودنيز بايسال صفة رمزية مرتبطة بمدينة سورمنه تقديرًا للنجاح الكبير الذي حققه العمل.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجمهور اليوم: هل كان قرار الاستغناء عن “جزب” خطوة درامية مدروسة ستخدم أحداث الموسم الثاني، أم أن صنّاع العمل تسرعوا في التخلي عن واحدة من أكثر الشخصيات شعبية وتأثيرًا؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.