نجمة “The Ring” تفارق الحياة عن عمر ٣٥ عامًا في ظروف مؤلمة

دبي - فريق التحرير: توفيت الممثلة الأميركية ديفاي تشيس، عن عمر ناهز ٣٥ عاماً.

وقال صديقها روي هيرنانديز إن ديفاي فارقت الحياة يوم الثلاثاء إثر إصابتها بالتهاب السحايا (التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي) وعدوى في الدم، ما أدى إلى مضاعفات إنتانية خطيرة تسببت في توقف وظائف جسدها.

وبحسب المعلومات، كانت ديفاي قد نُقلت إلى أحد المستشفيات في مدينة لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر بسبب معاناتها من سوء التغذية.

وحققت ديفاي انطلاقتها الكبيرة في هوليوود عام ٢٠٠٢ عندما أدت صوت شخصية ليلو في فيلم ديزني الشهير Lilo & Stitch “Lilo & Stitch”، كما شاركت في المسلسل التلفزيوني المقتبس عنه. كذلك أدت صوت شخصية تشيهيرو أوغينو في النسخة الإنجليزية من فيلم الأنيمي الشهير Spirited Away “Spirited Away”.

كما عرفها جمهور أفلام الرعب من خلال تجسيدها شخصية سامارا مورغان، الخصم الرئيسي في فيلم The Ring “The Ring” عام 2002، وهو الدور الذي نالت عنه جائزة MTV لأفضل شرير.

وفي عام ٢٠٠٦، انضمت إلى طاقم مسلسل Big Love “Big Love” على شبكة HBO، حيث أدت دور روندا فولمر في ٣٢ حلقة على مدار خمسة مواسم.

وضمت مسيرتها الفنية أعمالاً أخرى بارزة، من بينها Donnie Darko “Donnie Darko”، وBeethoven’s 5th “Beethoven’s 5th”، إضافة إلى مسلسلات “Sabrina the Teenage Witch” و”ER” و”Mercy”.

وكانت ديفاي تشيس قد ابتعدت نسبياً عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة، فيما تبقى أعمالها التي قدمتها في طفولتها من أبرز المحطات التي رسخت اسمها لدى جمهور السينما والتلفزيون.