بعد أفرا ساراتش أوغلو… اسم مفاجئ يقتحم حياة مارت رمضان ديمير العاطفية

دبي - فريق التحرير: عادت الشائعات والأخبار المثيرة للجدل لتلاحق الممثل التركي مارت رمضان ديمير، بطل المسلسل الشهير “طائر الرفراف”، لتضعه مجددًا تحت مجهر الصحافة والجمهور الذي يترقب تفاصيل حياته العاطفية عن كثب.

ولطالما شكّلت علاقة مارت رمضان ديمير بزميلته الممثلة أفرا ساراتش أوغلو مادة دسمة للشائعات التي لا تهدأ، إذ تتكرر الأنباء حول انفصالهما وعودتهما بشكل مستمر. ورغم كل ما يُتداول عن وجود أزمات بين الثنائي، فإن المؤشرات غالبًا ما كانت تؤكد استمرار علاقتهما وقدرتهما على تجاوز تلك الأقاويل، ليبقيا من أكثر الثنائيات إثارة للاهتمام في الوسط الفني التركي حتى انفصالهما نهائيا.

أما الجديد، فهو ما تم تداوله عبر برنامج “تعال لنتحدث”، حيث طُرحت تساؤلات وتكهنات حول احتمال دخول مارت في قصة حب جديدة مع هيلال يليكتشي، إحدى عضوات فرقة “مانيفيست” الغنائية. وقد فتحت هذه الأنباء الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات بين الجمهور: هل طوى مارت صفحة أفرا بالفعل؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الشائعات التي تلاحق النجم الشاب باستمرار؟