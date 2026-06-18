من غرفة العمليات إلى خشبة المسرح… عودة استثنائية لجون بون جوفي

دبي - فريق التحرير: أعلن نجم الروك جون بون جوفي (٦٤ عاماً) تعافيه الكامل واستعداده للعودة إلى جولات الغناء الحية، واصفاً هذه المرحلة بأنها “ولادة جديدة”، وذلك بعد مرور أربعة أعوام على خضوعه لعملية جراحية دقيقة في أحباله الصوتية كادت أن تنهي مسيرته الفنية.

​وأوضح بون جوفي، أن أحد أحباله الصوتية كان يعاني من “الضمور”، مما تطلب جراحة لترميم العصب الصوتي عام ٢٠٢٢، تلتها سنوات من التمارين الشاقة رفقة مدربي الصوت.

وقال “جوفي”: “استغرق الأمر وقتاً أطول مما توقعت، ولكننا لم نفقد الأمل يوماً، والآن تعافيت تماماً”.

​وأشاد النجم بدعم وفاء أعضاء فرقته الموسيقية الذين رفضوا التخلي عنه أو الاعتزال خلال أزمته الصحية، واصفاً تضحياتهم بأنها “مستوى آخر من الأخوة تعمّق حبه لهم”.

​إلى جانب تعافيه، يعيش بون جوفي، فرحة عائلية استثنائية بعدما أصبح جداً للمرة الثانية، إثر استقبال ابنيه “جيك” و”جيسي” طفلتين بفارق أشهر قليلة.

​وتستعد فرقة الروك الأسطورية، التي باعت أكثر من ١٣٠ مليون ألبوم عالمياً، لإطلاق جولتها العالمية المنتظرة “Forever” في السابع من يوليو المقبل والتي تستهلها بسلسلة حفلات تمتد لتسع ليالٍ في قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة بنيويورك، قبل الانتقال إلى أوروبا.