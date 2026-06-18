بورا غولسوي وإيدا إيجه يجتمعان مجددًا بعد عشر سنوات من لقائهما الأول…ماذا يحضّران؟

دبي - فريق التحرير: يواصل مسلسل “لدينا حفل زفاف” جذب الأنظار قبل انطلاق تصويره، بعدما كشفت الممثلة التركية إيدا إيجه عن تفاصيل جديدة تخص العمل المنتظر، مؤكدة أن التصوير سيبدأ خلال شهر آب/أغسطس المقبل.

وأعلنت إيجه أيضًا أنها ستشارك البطولة إلى جانب الممثل التركي بورا غولسوي في العمل الجديد، ما زاد من حماس الجمهور لمتابعة هذا الثنائي على الشاشة.

ويحمل التعاون بين بورا وإيدا طابعًا خاصًا، إذ سبق أن اجتمعا قبل نحو عشر سنوات في فيلم “Görümce”، ليعودا اليوم إلى العمل معًا من خلال مشروع درامي جديد ينتظره عشاق الدراما التركية.

وكان بورا غولسوي، الذي لفت الأنظار أخيرًا من خلال مشاركته في مسلسل “بهار”، قد انضم رسميًا إلى طاقم مسلسل “لدينا حفل زفاف”، الذي يحمل توقيع شركةPoll Films Poll Films التابعة للمنتج بولات ياغشي.

ويضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم بينور كايا، شيفال سام، ياسمين إرغيني وجنكيز بوزكورت.

أما السيناريو فيحمل توقيع الكاتبتين أسلي زينغين وإيجه يوسما أوغلو، وسط توقعات بأن يكون العمل واحدًا من أبرز المسلسلات الكوميدية المنتظرة، لا سيما بعدما وصفه الجمهور بـ”دوري أبطال” الدراما التركية بفضل قائمة نجومه الكبيرة.

ويبدو أن اجتماع بورا غولسوي وإيدا إيجه بعد عقد كامل من الزمن سيكون أحد أبرز عوامل الجذب في هذا المشروع، الذي يراهن عليه كثيرون ليكون من أبرز مفاجآت الموسم المقبل.