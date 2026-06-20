المخرج جيمس بروز يرحل… ونجوم “فريندز” يكشفون عن لحظات لا تُنسى معه

دبي - فريق التحرير: نشر نجوم مسلسل “فريندز” مات لوبلان وديفيد شويمر وليزا كودرو رسائل تعزية مؤثرة في وفاة المخرج التلفزيوني الشهير جيمس بروز عن عمر ٨٥ عاماً، واصفين إياه بأنه “أسطورة حقيقية” و”شخصية ملهمة” و”أقرب إلى الأب”.

وأكدت عائلة بروز وفاته يوم ١٩ يونيو، وهو أحد أبرز مخرجي التلفزيون في هوليوود، حيث عمل على مسلسلات ناجحة مثل Friends وTaxi وWill & Grace وFrasier.

مات لوبلان قال في رسالة عبر إنستغرام إن بروز كان له تأثير كبير على حياته ومسيرته، واصفاً إياه بأنه “أيقونة حقيقية”، ومتمنياً له “الراحة في مرحلته القادمة”.

أما ديفيد شويمر فاعتبره بمثابة “شخصية أبوية”، مشيداً بإنسانيته ودفئه وقدرته على إخراج أفضل ما لدى الممثلين، مؤكداً أنه كان يجعل بيئة التصوير أشبه بالعائلة.

كما نشرت ليزا كودرو صورة تجمعها به ووجّهت له رسالة شكر قصيرة ومؤثرة، في حين اتفق نجوم العمل على أنه كان مخرجاً استثنائياً ومرشداً ترك بصمة كبيرة في حياتهم المهنية.

يُذكر أن جيمس بروز أخرج ١٥ حلقة من مسلسل Friends، وحقق خلال مسيرته ١١ جائزة إيمي، مع أكثر من ألف حلقة تلفزيونية أخرجها خلال مسيرته الطويلة.