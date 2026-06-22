هاندا أرتشيل إلى جانب كارلا بروني وكاثرين دونوف في أمسية عالمية بباريس… ما المناسبة؟

دبي - فريق التحرير: تستعد الممثلة التركية هاندا أرتشيل لتمثيل المرأة التركية مجددًا في واحدة من أبرز الفعاليات العالمية. فبصفتها سفيرة لإحدى أشهر دور المجوهرات العالمية، التي تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقرًا لها، ستشارك أرتشيل في الحفل الفخم الذي تنظمه العلامة التجارية في باريس يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو، حيث يجتمع أبرز الوجوه العالمية الممثلة للدار.

ومن المقرر أن تمكث أرتشيل في باريس لمدة ثلاثة أيام، فيما بدأ الفضول يزداد حول الإطلالة التي ستعتمدها خلال الأمسية المرتقبة.

وتواصل هاندا أرتشيل، التي نجحت في تمثيل تركيا في العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، حضورها اللافت على الساحة العالمية، إذ ستلتقي خلال الحفل بعدد من الأسماء اللامعة، من بينهم عارضة الأزياء والسيدة الأولى الفرنسية السابقة كارلا بروني، والممثلة الفرنسية كاثرين دونوف، ونجمة مسلسل “إميلي في باريس” فيليبين لوروا-بوليو، إلى جانب بنديتا بوركارولي، وكيري واشنطن، وإيزابيلا فيراري، ويانغ زي.

وسيُقام الحدث الخاص في قصر طوكيو (Palais de Tokyo) في باريس، حيث سيتم الكشف، من خلال عرض أولي حصري، عن مجموعة جديدة من المجوهرات الراقية. كما ستُفتتح أول معرض كبير للعلامة التجارية في باريس تحت عنوان “Le Joaillier Révolutionnaire”، والذي سيستقبل الزوار في قصر طوكيو لمدة شهر كامل اعتبارًا من ٢٤ يونيو.

من جهة أخرى، ترددت معلومات تفيد بأن النجمة التركية تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على مشروع سينمائي جديد يُتوقع انطلاقه خلال الأشهر المقبلة.