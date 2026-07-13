نجمة “حرب الورود” داملا سونميز تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الفيديو

دبي - فريق التحرير: احتفلت النجمة التركية داملا سونميز بزفافها إلى رجل الأعمال إيلكاي أكينجي، في حفل أقيم يوم أمس الاحد وسط أجواء رومانسية مميزة، بعد قصة حب جمعتهما على مدى ثلاثة أعوام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من مراسم الزفاف، حيث بدت داملا سونميز بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، فيما طغت أجواء الفرح والسعادة على الحفل الذي شهد بداية فصل جديد في حياة الثنائي.

وكانت علاقة داملا سونميز وإيلكاي أكينجي قد بدأت قبل ثلاث سنوات، قبل أن يقررا تتويجها بالزواج، وسط تهاني واسعة من محبي النجمة وزملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لهما حياة مليئة بالحب والاستقرار.

وتُعد داملا سونميز من أبرز نجمات الدراما التركية، واشتهرت بأدوارها في مسلسلات “الحفرة” و”حرب الورود” و”عزيز”، كما تألقت سينمائياً في فيلمي “أيلا: ابنة الحرب” و”سيبيل”، وحصدت جوائز دولية عن عدد من أعمالها المستقلة.