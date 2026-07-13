بالأرقام: كأس العالم يصنع المستحيل لحارس الرأس الأخضر على “انستغرام”.. هكذا تفوّق على ميسي ورونالدو وهالاند

دبي - فريق التحرير: خطف حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، الصدارة بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين كسبًا للمتابعين خلال بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بإضافة ثمانية وعشرين مليونًا وثمانمئة ألف متابع جديد، متفوقًا على إرلينج هالاند، كريستيانو رونالدو، نيمار وليونيل ميسي وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وهذه اكثر خمسة لاعبين كسبًا للمتابعين على إنستغرام خلال كأس العالم ٢٠٢٦

فوزينيا (الرأس الأخضر)

حقق أكبر قفزة على الإطلاق، بعدما كسب أكثر من ٢٨ مليون متابع منذ ٨ يونيو وحتى ٨ يوليو، ليرتفع عدد متابعيه إلى ٢٨٠٦٠٩٢١ ، بعدما كان يملك أقل من ٣٢ ألف متابع قبل انطلاق البطولة.

إرلينج هالاند (النرويج)

أضاف أكثر من ١٦ مليون متابع خلال كأس العالم ٢٠٢٦، مستفيدًا من تألقه اللافت وتسجيله سبعة أهداف في أربع مباريات.

كريستيانو رونالدو (البرتغال)

رغم دخوله البطولة وهو صاحب أكبر عدد من المتابعين بين اللاعبين المشاركين (أكثر من ٦٧٠ مليونًا)، نجح في كسب ٧٣٧٥٢٥٣ متابعًا جديدًا خلال المونديال.

نيمار (البرازيل)

واصل ارتفاع شعبيته، بعدما جذب أكثر من ستة ملايين متابع جديد خلال البطولة، ليصل عدد متابعيه إلى أكثر من ٢٤٠ مليونًا.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

أضاف أكثر من ٥.٧ مليون متابع جديد خلال مشواره في كأس العالم ٢٠٢٦، ليرتفع رصيده على إنستغرام بعدما كان يملك أكثر من ٥٠٦ ملايين متابع قبل البطولة.

ولم يكتفِ فوزينيا بذلك، بل أصبح رسميًا أكثر حارس مرمى متابعةً على إنستغرام، بعدما ارتفع عدد متابعيه إلى خمسة وعشرين مليونًا وستمئة ألف، في قفزة استثنائية بعدما كان لا يملك سوى خمسين ألف متابع مع انطلاق البطولة، حين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي ولم يكن اسمه معروفًا على نطاق واسع.

وشكلت مباراته التاريخية أمام منتخب إسبانيا نقطة التحول في مسيرته، بعدما تألق بشكل لافت وتصدى لسبع فرص محققة، ليقود منتخب الرأس الأخضر إلى تعادل مفاجئ وينال جائزة أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يواصل عروضه المميزة ويساهم في بلوغ منتخب بلاده دور الـ٣٢.

ولم تتوقف إنجازاته عند المستطيل الأخضر، إذ حظي بتكريم استثنائي بعدما أطلق الباحث الإسباني خيسوس أورتيا اسمه على نوع جديد من الرخويات البحرية المكتشفة حديثًا تحت اسم “Aldisa vozinhai”، تقديرًا لأدائه اللافت في كأس العالم، ولتكريم شعب الرأس الأخضر الذي سبق أن منح الباحث وسام الاستحقاق البيئي عام ٢٠٢٣.

يُذكر أن فوزينيا دخل تاريخ كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في أول مباراة لمنتخب بلاده في المونديال، بعمر أربعين عامًا واثني عشر يومًا، ليختتم البطولة وقد تحول إلى أحد أبرز نجومها، فيما ترك منتخب الرأس الأخضر بصمة تاريخية ألهمت الملايين وأثبتت أن كرة القدم لا تزال قادرة على صناعة القصص الاستثنائية.