ميشال حوراني ينضم إلى “حب ع ورق”.. وقصة حب قديمة تعود إلى الحياة

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دبي - فريق التحرير: ينضم النجم اللبناني ميشال حوراني إلى أبطال مسلسل “حب ع ورق” في منتصف حلقاته، لتبدأ مع انضمامه قصة حب تجمعه بالممثلة السورية ديمة الجندي، وهي قصة حب قديمة تعود إلى الحياة من جديد، حاملةً معها العديد من المواقف الرومانسية والكوميدية ضمن خط درامي يستمر حتى نهاية الأحداث.
والمسلسل من إنتاج مجموعة MBC، ويُعرض عبر منصة “شاهد” ويُعد “حب ع ورق” ثاني أعمال ميشال حوراني في الدراما المعرّبة، بعد مشاركته في مسلسل “ستيلتو”، الذي جسّد فيه دور المحقق، فيما يحمل العملان توقيع المخرج التركي أندر أمير.
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