بعد سلسلة انسحابات، شخصية صنعت فارقًا كبيرًا تودّع مسلسل “شراب التوت”.. اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يشهد المسلسل التركي الشهير “شراب التوت” موجة استثنائية من التغييرات الجذرية و”الانسحابات” التي تطال طاقم العمل مع انطلاق موسمه الخامس، وسط ترقب واسع من الجمهور.

وتفيد المعلومات الواردة من كواليس العمل بأن الممثلة سيرين كاراشو، التي جسدت شخصية “نورسيما أونال” وتركت بصمة مؤثرة بأدائها، لن تتواجد في الموسم الجديد، معلنةً بذلك نهاية حقبة مهمة في المسلسل.

ويأتي هذا الوداع بعد سلسلة من التغييرات الكبيرة، شملت مغادرة الممثلة فايزة جيفليك، التي تجسد شخصية “نيلاي”، إضافة إلى انسحاب نسليهان يلدان، التي تؤدي دور والدة نيلاي، وبارلاس كارتل، مجسّد شخصية “فتحي”.

ومع هذه التغييرات الكبيرة، لم يتبقَّ من طاقم العمل الأساسي منذ الموسم الأول سوى النجمَين إفريم ألاسيا، في دور “قيفلكيم”، وبارش كيليتش، في دور “عمر”.

ومن المقرر أن ينطلق طاقم العمل في التصوير مع نهاية الشهر الجاري، على أن يُعرض الموسم الخامس رسميًا يوم الجمعة الموافق ١٨ أيلول/سبتمبر المقبل، عبر شاشة “Show TV”، ومن إنتاج شركة “Gold Film”.