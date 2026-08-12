“ليس حقيقيًا”.. هجوم على بطن آن هاثاواي الحامل وردّها يثير الجدل

دبي - فريق التحرير: سخرت النجمة الأميركية آن هاثاواي من الأشخاص الذين شككوا في حقيقة بطن حملها، بعد ظهورها الأخير خلال العرض الأول لفيلمها الجديد «The End of Oak Street»، مؤكدةً أن بطنها حقيقي، بينما شعرها هو المستعار.

ولفتت هاثاواي الأنظار بإطلالتها خلال إطلاق فيلمها الجديد في لوس أنجلوس، يوم الأحد، حيث ظهرت ببطن حملها بشكل واضح، ما أثار موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب بعض المتابعين: “لماذا يبدو حقيقيًا؟” و”هيا، هذا ليس حقيقيًا”.

في المقابل، دافع آخرون عنها، حيث كتب أحد المتابعين: “الكثير من الأشخاص الموجودين في هذه التعليقات لم يروا من قبل بطن امرأة حامل لديها عضلات بطن”.

وكانت هاثاواي، البالغة من العمر ٤٣ عامًا، قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تنتظر طفلها الثالث من زوجها آدم شولمان.

وبدا بطن هاثاواي المتنامي واضحًا خلال الفترة الأخيرة أثناء ترويجها لفيلم «The Odyssey»، إلا أن إطلالتها في العرض الأول لفيلم «The End of Oak Street» سلطت عليه الضوء بشكل أكبر.

وظهرت النجمة ببطنها مكشوفًا بالكامل من خلال قطعة علوية صممتها خصيصًا دار Atelier Prabal Gurung، ووصفها المصمم بأنها «قطعة منحوتة بياقة هالتر غير متساوية الطول وذيل متدرج». ونسّقت هاثاواي القطعة مع بنطال جينز منخفض الخصر من La Ligne وحذاء بكعب رفيع باللون الأحمر من Aquazzura.

وعلّقت هاثاواي على مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام» من استعداداتها وحضورها العرض الأول، قائلة: “شعر مستعار، بطن حقيقي”.

ولم تقتصر الانتقادات على التشكيك في حقيقة حملها، إذ وصف بعض المتابعين إطلالتها بأنها «سخيفة» و«مبتذلة» و«غريبة»، في حين أشاد آخرون باختيارها.