ليونيل ميسي يردّ الجميل لإسبانيا… تبرع ضخم بعد كارثة الحرائق

دبي - فريق التحرير: تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ ٨٠ ألف يورو (نحو ٩٢٬٢٠٠ دولار) لدعم جهود إعادة إعمار منطقة سييرا أويستي الواقعة غرب العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت المنطقة.

وكشفت رئيسة حكومة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، عن مساهمة ميسي عبر منصة “إكس”، حيث وجهت الشكر إلى قائد منتخب الأرجنتين السابق، فيما أكدت مصادر مقربة من اللاعب صحة التبرع.

وقالت أيوسو: “أود أن أشكره وأخبره بأننا نحن سكان مدريد نأمل في استقباله قريبًا لمنحه التصفيق الذي يستحقه.”

وتسببت حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا، والتي تفاقمت بسبب موجة الحر هذا الصيف، في تدمير مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي، ونزوح أكثر من ٣٠٠ ألف شخص.

وُلد ميسي في الأرجنتين، لكنه انتقل إلى إسبانيا في سن الـ١٣ عامًا للانضمام إلى أكاديمية برشلونة، حيث أمضى معظم مسيرته قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان بعد ٢١ عامًا.

ويُعرف ميسي بأعماله الخيرية، إذ يشغل منذ عام ٢٠١٠ منصب سفير للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونيسف، كما جمعت مؤسسته الخاصة مؤسسة ليونيل ميسي أموالًا لدعم العديد من القضايا الإنسانية، من بينها المساهمة في بناء مركز لعلاج سرطان الأطفال في برشلونة.

وفي بداية عام ٢٠٢٥، حصل ميسي على وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى تكريم مدني في الولايات المتحدة، من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تقديرًا لدعمه برامج الرعاية الصحية والتعليم للأطفال حول العالم.

ويلعب ميسي حاليًا مع نادي إنتر ميامي، بعدما قضى الجزء الأكبر من مسيرته الاحترافية مع برشلونة. وكان قد خسر الشهر الماضي نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعدما خسر منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بنتيجة ١-٠ بعد الأشواط الإضافية، لكنه أنهى البطولة كثاني أفضل هداف برصيد ٨ أهداف.

ويُعد ميسي، الفائز بـ ٨ كرات ذهبية، أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.