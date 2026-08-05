كيفانش تاتليتوغ يعيش حياة الشيف الرحّالة في احدث مشروع له

دبي - فريق التحرير: كشف برنامج “تعال لنتحدث” المذاع عبر قناة TV8 التركية، عن تفاصيل جديدة ومشوقة حول المشروع المقبل للممثل التركي كيفانش تاتليتوغ، والذي سيطل من خلاله على الجمهور بأسلوب مختلف تمامًا عن أعماله الدرامية المعتادة.

وخلال الحوار الذي جمع مقدمي البرنامج بالكاتب في صحيفة “حرييت” محمد أوستونداغ، تم الكشف عن كواليس المشروع، مشيرًا إلى أن كيفانش خضع سابقًا لتدريبات احترافية في فنون الطهي داخل تركيا ولندن، في إحدى المدارس المتخصصة، وكان يمارس الطهي كهواية وشغف شخصي، قبل أن يقرر تحويل هذا الشغف إلى مشروع وثائقي.

ويتمثل المشروع في برنامج وثائقي يجمع بين السفر والطهي، حيث يجوب كيفانش عددًا من الدول للتعرف إلى ثقافاتها، واستكشاف مطابخها الشعبية وأطباقها التقليدية وأنماط الحياة فيها، في تجربة تشبه برامج الرحالة الشهيرة.

وبحسب المعلومات المتداولة، تلقى تاتليتوغ عرضًا رسميًا من إحدى المنصات الرقمية الكبرى، وقد جرى بالفعل وضع الخطوط العريضة للبرنامج وتحديد مسار الرحلات، على أن ينطلق التصوير قريبًا تمهيدًا لعرضه خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفور انتشار الخبر، تفاعل الجمهور بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن حماسهم لرؤية كيفانش في تجربة جديدة تُبرز شغفه بالطهي وروح المغامرة لديه، بعيدًا عن أدواره الدرامية التي اشتهر بها.