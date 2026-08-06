سعر الدولار مقابل الين يتحرك ضمن نطاق محدود – توقعات اليوم – 06-08-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تحركات جانبية ضيقة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة الحالي 158.00، في إشارة إلى فقدان الزخم الإيجابي اللازم لتمديد مكاسبه السابقة، والتي نجح الزوج من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.