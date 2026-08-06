بالصور: ظهور صادم لشاتاي أولوسوي برفقة حبيبته… وجمهوره: ماذا حدث له؟

دبي - فريق التحرير: أثار الممثل التركي شاتاي أولوسوي موجة واسعة من الجدل بعد ظهوره الأخير خلال عطلته الصيفية في مدينة بودروم، برفقة حبيبته الممثلة أصليهان مالبورا، إذ صدم الجمهور بإطلالة مختلفة كليًا عن الصورة التي اعتاد الظهور بها.

وانتشرت صور الثنائي من الشاطئ بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفتت الأنظار التغيّرات الواضحة في مظهر شاتاي أولوسوي، إذ بدا بوزن زائد وبنية جسدية مختلفة، مع امتلاء في الوجه ومنطقة البطن، ما دفع كثيرين إلى التأكيد أنهم لم يتمكنوا من التعرّف إليه للوهلة الأولى.

وأشعلت الصور حالة من الانقسام بين المتابعين؛ فبينما اعتبر البعض أن الزيادة الكبيرة في الوزن قد تكون استعدادًا لتجسيد شخصية جديدة تتطلب هذا المظهر، رأى آخرون أن من غير المعتاد أن يترك نجم بحجم شاتاي أولوسوي لياقته البدنية تتغيّر بهذا الشكل، متسائلين عمّا إذا كان الأمر مرتبطًا بالفعل بمشروع درامي جديد.

في المقابل، تداول عدد من محبي النجم التركي معلومات تشير إلى أنه يستعد بشكل مكثف لدور جديد، معتبرين أن التغيير الجسدي قد يكون مقصودًا لخدمة الشخصية التي سيقدمها في عمله المقبل، إلا أن شاتاي أولوسوي لم يعلّق حتى الآن على سبب هذا التحول اللافت.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من انتهاء مسلسل “حلم أشرف”، إذ تقرر في أيار/مايو ٢٠٢٦ إسدال الستار على العمل عند الحلقة ٤٧، بعد إلغاء خطط إنتاج موسم ثالث بسبب تراجع نسب المشاهدة، وتعثر تطوير السيناريو، إلى جانب خلافات إنتاجية بين شركة TİMS&B Productions وقناة Kanal D بشأن عدد الحلقات، فضلاً عن عدم رغبة شاتاي أولوسوي في الاستمرار بالمشروع.