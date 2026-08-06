كارول جي تفاجئ جمهورها… تعاونات غير متوقعة في ألبومها الجديد

دبي - فريق التحرير: كشفت الفنانة الكولومبية “كارول جي” عن قائمة أغاني ألبومها السادس “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”، المقرر طرحه يوم الجمعة ٧ آب/أغسطس، والذي يضم مجموعة من التعاونات الفنية البارزة مع عدد من نجوم الموسيقى، يتقدمهم دريك وبرونو مارس.

وأعلنت “كارول جي” عن تفاصيل الألبوم عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت الغلاف الخلفي للعمل الذي يتضمن ١٤ أغنية، إلى جانب أسماء الفنانين المشاركين. ويضم الألبوم أغنية “Ahí” بمشاركة دريك، و “Still” مع برونو مارس، و”Bby Wow” مع جوديلين وروسوفسكي، فيما يشارك غريغ غونزاليس، مغني فرقة Cigarettes After Sex، في الأغنية الختامية “Después de Ti”.

ويحمل عنوان الألبوم، الذي يعني “لا أندم على إحساسي بكل هذا القدر”، دلالة على توجه أكثر خصوصية وعاطفية في مسيرة الفنانة، مقارنة بألبومها السابق “Tropicoqueta” الصادر عام ٢٠٢٥، والذي اتسم بطابع استوائي راقص.

كما تعكس عناوين الأغاني هذا التوجه العاطفي، ومن بينها “Bebiendo Lágrimas” (أشرب الدموع)، و”Alguien Que Te Amaba” (شخص كان يحبك)، و”Con Quién Andará?” ( مع من يواعد الآن؟).

وكانت كارول جي قدّمت أول لمحة عن الألبوم خلال حفلها في مهرجان كوتشيلا في نيسان/أبريل الماضي، عندما أدّت للمرة الأولى أغنية “Después de Ti” إلى جانب غريغ غونزاليس، قبل أن تكشف لاحقًا عن أغنية “Matadora” خلال افتتاح جولتها “Viajando Por El Mundo Tropitour” في مدينة شيكاغو يوم ٢٤ تموز/يوليو، والتي حققت المركز الثالث على قائمة Hot Latin Songs.

كما زادت التكهنات حول تعاونها مع دريك بعدما حضر مغني الراب الكندي حفلها في تورونتو يوم ٢٩ تموز/يوليو، حيث ظهر على الشاشة العملاقة وهو يتفاعل مع أدائها، قبل أن يتأكد رسميًا انضمامه إلى الألبوم الجديد من خلال أغنية “Ahí”.